Σούνιο: άκαρπες οι έρευνες για τους αγνοούμενους κολυμβητές

Αγνοούμενοι για δεύτερο 24ώρο είναι οι δύο κολυμβητές που εξαφανίστηκαν την Κυριακή.

Της Άννας Νικολάου

Για δεύτερο 24ωρο παραμένουν αγνοούμενοι οι δυο κολυμβητές, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν το απόγευμα της Κυριακής, στην παράλια Καπέ στα Λεγραινά Σουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δυο φίλους, έναν 46χρονο γιατρό και μια 62χρονη μαθηματικό.

«Από μαρτυρία άλλων που τους είδαν είχαν έρθει μαζί, ήταν ένας 46χρονος γιατρός και μια 62χρονη μαθηματικός Τους πήρε το κύμα μάλλον και τους παρέσυρε βαθιά», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Δημήτρης Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής.

Για τον εντοπισμό και τη διάσωση τους στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από το Λιμενικό και ιδιώτες τόσο από ξηρά, όσο από αέρα και θάλασσα, δίχως όμως να αποδώσουν οι έρευνες, με την αγωνία των συγγενικών προσώπων των αγνοουμένων να κορυφώνεται.

Όσο περνούν οι ώρες δεν δίνεται ένα τέλος στην αγωνία των συγγενών της 62χρονης μαθηματικού.

Λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή, οι έρευνες σταμάτησαν τις απογευματινές ώρες.

