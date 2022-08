Κοινωνία

Φωτιά σε εργοστάσιο στον Πειραιά

Η φωτιά καίει παλέτες και σκουπίδια. Επί τόπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε προαύλιο χώρο επιχείρησης στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Καραολή Δημητρίου και Πειραιώς.

Συγκεκριμένα η φωτιά έχει εκδηλωθεί στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου Ελαΐς και καίει παλέτες και απορρίμματα.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε προαύλιο χώρο επιχείρησης, στη συμβολή των οδών Καραολή Δημητρίου και Πειραιώς στον Πειραιά Αττικης. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2022

