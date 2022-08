Οικονομία

Κικίλιας για τουρισμό: Διανύουμε μια συγκλονιστική χρονιά

Τι είπε για τις εικόνες με τα σκουπίδια στην παραλία «Ναυάγιο», αλλά και περιπτώσεις όπως αυτή με τα «χρυσά καβουροπόδαρα» στη Μύκονο.

Ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», υπογράμμισε ότι η χρονιά που διανύουμε είναι συγκλονιστική για τον ελληνικό τουρισμό.

Ερωτηθείς για τις απαράδεκτες εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας χθες, με τα σκουπίδια στη φημισμένη παγκοσμίως παραλία «Ναυάγιο» στη Ζάκυνθο, είπε αρχικά ότι σήμερα η εικόνα της έχει αποκατασταθεί και έχει καθαριστεί πλήρως, ενώ σε ότι αφορά το ποιος έχει την ευθύνη για τον καθαρισμό της, ξεκαθάρισε πως η αποκομιδή των απορριμμάτων είναι παντού ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταλήγοντας ότι σε κάθε περίπτωση, «τέτοιες εικόνες δεν τιμούν τη χώρα μας».

Ο κ. Κικίλιας είπε στη συνέχεια ότι φέτος καταφέραμε να κερδίσουμε το «στοίχημα» της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, ενώ παράλληλα επιτύχομε και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος προσελκύοντας τουρίστες με υψηλότερο εισόδημα που ξοδεύουν αρκετά περισσότερα χρήματα στις διακοπές τους.

Σχολιάζοντας το φαινόμενο κάποιες επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης, να χρεώνουν αστρονομικά ποσά που δεν δικαιολογούνται, όπως στην περίπτωση με τα «χρυσά καβουροπόδαρα» στη Μύκονο, είπε ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων δραστηριοποιούνται στον τουρισμό κάνουν τη δουλειά τους με ευσυνειδησία και αποτελούν διαφήμιση για τη χώρα μας. Δυστυχώς όμως υπάρχουν κι οι λίγοι οι οποίοι δυσφημούν τη χώρα και αμαυρώνουν την εικόνα της στο εξωτερικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις η τιμωρία τους θα είναι παραδειγματική, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Τουρισμού.

