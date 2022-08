Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για ΕΥΠ: με ΠΝΠ ο Μητσοτάκης κρατά στο σκοτάδι όσα εγκληματικά έχει κάνει

Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την ΕΥΠ.

«Όσο ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίζεται ότι επιθυμεί τη διαφάνεια στη λειτουργία της ΕΥΠ τόσο επιμένει στην αδιαφάνεια και τον αυταρχισμό», υπογραμμίζει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως σχολιάζει, «αποφεύγει με κάθε τρόπο τη λογοδοσία στη Βουλή, αφού αρνήθηκε τα αιτήματα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία να επανέλθει το Κοινοβούλιο σε κανονική λειτουργία καθώς και να συνεδριάσει άμεσα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να προστατέψει τους Δημητριάδη και Κοντολέων και να προστατευτεί και ο ίδιος». «Όλα αυτά για να φέρει νύχτα χωρίς καμιά διαβούλευση και έλεγχο Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την ΕΥΠ με την οποία διατηρεί ανέπαφο το καθεστώς αδιαφάνειας στη λειτουργία της», προσθέτει η αξιωματική αντιπολίτευση.

Καταλογίζει, δε, στον πρωθυπουργό ότι «διατηρεί τον έλεγχο της ΕΥΠ από το πρωθυπουργικό γραφείο και την επιλογή του επικεφαλής της από τον πρωθυπουργό προσθέτοντας μόνο μια απλή γνωμοδότηση της Βουλής», αλλά και ότι «δεν καταργεί την κατάπτυστη και ένοχη τροπολογία της κυβέρνησης του με την οποία δεν επιτρέπει στην ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους πολίτες για την άρση του απόρρητου της επικοινωνίας τους».

«Δεν την καταργεί, για να αφήσει στο σκοτάδι όσα εγκληματικά έχει κάνει σε βάρος των πολιτών και των πολιτικών που παρακολουθούσε», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καταλήγει:

«Μπορεί για την "ενημέρωση 108" ο κ. Μητσοτάκης να έκανε "μεγάλες τομές" στην λειτουργία της ΕΥΠ. Η πραγματικότητα, όμως, αποδεικνύει ότι ο κ. Μητσοτάκης, εκτός από επικίνδυνος για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, παραμένει κι ένας κοινός πολιτικός απατεώνας».

