Ελληνικό Νοσοκομείο Βαλουκλή: Στόχος να επαναλειτουργήσει στο επόμενο 6μηνο

Η κοινότητα των Ρωμιών κινητοποιήθηκε προκειμένου το Βαλουκλή να λειτουργήσει το συντομότερο

97 τόνοι ερείπια ανασύρθηκαν από το ιστορικό γηροκομείο του Βαλουκλή το οποίο κάηκε στις 4 Αυγούστου. Προσωπικό 287 ατόμων του Δήμου Ζεϊτίνμπουρνου εξακολουθεί να εργάζεται για τον εξωραϊσμό και καθαρισμό του γηροκομείου.

Ταυτόχρονα και η κοινότητα των Ρωμιών κινητοποιήθηκε προκειμένου το Βαλουκλή να λειτουργήσει το συντομότερο. Στόχος είναι να αποκατασταθεί η ζημιά και να λειτουργήσει μέσα σε 3-6 μήνες μας ανέφεραν αρμόδιοι του ιδρύματος. Μάλιστα οι ηλικιωμένοι ξεκίνησαν να επιστρέφουν πίσω στο Βαλουκλή, σε άλλα κτίρια του ιδρύματος. Έχουν σχεδόν επιστρέψει όλοι πριν 17, όπως μας αποκάλυψαν.

Η πρώτη δωρεά για την ανοικοδόμηση του γηροκομείου του Βαλουκλή έγινε από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο ο οποίος συνάντησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη εδώ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ανακοίνωσε στον Παναγιώτατο ότι εξασφαλίστηκε το ποσό τον 350 χιλιάδων δολαρίων τόσο για το ιστορικό κτίριο.

Για την πλήρη αποκατάσταση του Βαλουκλή εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ.

