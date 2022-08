Πολιτισμός

Ελληνικό Νοσοκομείο Βαλουκλή - Ελπιδοφόρος: Η ομογένεια διαθέτει 350000 δολάρια

Τι ανακοίνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κατά τη συνάντησή του τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για το νοσοκομείο Βαλουκλή που καταστράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Την εξασφάλιση ενός αρχικού ποσού ύψους 350.000 δολ. και την άμεση διάθεσή του για την ανοικοδόμηση του Νοσοκομείου του Βαλουκλή, που υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την καταστροφική πυρκαγιά της 4ης Αυγούστου, αλλά και «για την ανακούφιση των ηλικιωμένων και ασθενών αδελφών μας που φιλοξενούνταν στο ίδρυμα», ανακοίνωσε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, από τον οποίο έγινε δεκτός πριν από λίγη ώρα στην Κωνσταντινούπολη.

«Σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά, πληροφορώ τον Παναγιώτατο ότι η Ομογένειά μας ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκλησή μας για την ανοικοδόμηση του ιστορικού κτιρίου του νοσοκομείου και για την ανακούφιση των αδελφών μας στην Πόλη που φιλοξενούνται σε αυτό», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος. Όπως σημείωσε, η Αρχιεπισκοπή Αμερικής έχει δεσμεύσει αρχικά 100.000 δολ. και αναμένει το ποσό αυτό να αυξηθεί μέσω διαφόρων δωρεών, ενώ το Ταμείο Ηγεσίας των Εκατό έχει και αυτό δεσμεύσει, από την πλευρά του, επιπλέον 100.000 δολάρια. Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι το Τάγμα του Αγίου Ανδρέα των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου προσφέρει αρχικά το ποσό των 100 χιλιάδων δολ., πιστό στην αποστολή του να υποστηρίζει και να υπερασπίζεται τη Μητέρα Εκκλησία, ενώ, παράλληλα, το Εθνικό Συμβούλιο του Φιλόπτωχου Ταμείου διαθέτει 50.000 δολάρια ως μια πρώτη πράξη υποστήριξης αυτής της εμβληματικής πατριαρχικής διακονίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, που έφθασε σήμερα το πρωί στην Κωνσταντινούπολη για το τρίτο προσκυνηματικό ταξίδι των ομογενών μας, που διοργανώνεται φέτος στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 ετών από την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, προγραμματίζει να επισκεφθεί τις προσεχείς ημέρες το Νοσοκομείο του Βαλουκλή.

