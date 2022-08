Κόσμος

Βαρθολομαίος στο Βαλουκλή: όλοι μαζί θα το θέσουμε και πάλι σε λειτουργία (εικόνες)

Το καταστραμμένο από τη φωτιά γηροκομείο στην Κωνσταντινούπολη επισκέφτηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Δίπλα στους ηλικιωμένους του Βαλουκλή, το γηροκομείο της Ρωμιοσύνης, βρέθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομάιος. Τους διαβεβαίωσε ότι «όλοι μαζί, ενωμένοι σαν μία γροθιά, θα καταφέρουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανοικοδομήσουμε το Γηροκομείο μας και να το θέσουμε και πάλι σε λειτουργία». Ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον Διευθυντή, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου που φιλοξενεί τώρα τους ηλικιωμένους.

Νωρίτερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε και το καταστραμμένο γηροκομείο αντικρίζοντας τα αποκαΐδια που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά.

«Επιθυμούμε και από τη θέση αυτή να εκφράσουμε την εκ βάθους καρδίας δοξολογία μας προς τον Κύριο για την αποτροπή θυμάτων», είπε ο Παναγιώτατος.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επίσκεψη Βαρθολομαίου στο Βαλουκλή

«Η. Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος από τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μάξιμο, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022, το Γηροκομείο του Βαλουκλή, που υπέστη μεγάλες καταστροφές από τη χθεσινή πυρκαγιά, και στη συνέχεια τους γηροκομούμενους, στους οποίους εξέφρασε το στοργικό ενδιαφέρον και τη συμπαράσταση της Μητρός Εκκλησίας και σύσσωμης της Ομογένειας.

Σημειώνεται ότι οι τρόφιμοι του Γηροκομείου μεταφέρθηκαν αμέσως μετά τη διάσωσή τους και με πρωτοβουλία των αρμοδίων Κρατικών αρχών στο δημόσιο Νοσοκομείο “Prof. Dr. Murat Dilmemer”, που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας στις εγκαταστάσεις του παλαιού αεροδρομίου της Πόλεως.

Κατά την παραμονή του, ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε όλως ιδιαιτέρως τον Διευθυντή, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου για τη θερμή φιλοξενία και περιποίηση των εμπερίστατων αδελφών μας.

Επίσης, εξέφρασε για άλλη μία φορά τη συγκίνησή του για το άμεσο ενδιαφέρον και την κινητοποίηση των Κρατικών και Αυτοδιοικητικών αρχών, όλων των εργαζομένων του Γηροκομείου και του Νοσοκομείου Βαλουκλή, αλλά και των στελεχών των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών που έσπευσαν για τη διάσωση των τροφίμων και τη μετεγκατάστασή τους, καθώς και για τη συμβολή τους στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ευχαρίστησε δε όλους, ιδιαιτέρως τον Εξοχ. Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Recep Tayyip Erdogan, και όλες τις αρχές και τους ιδιώτες, που από την πρώτη στιγμή εξέφρασαν τη βούληση και το ενδιαφέρον τους για την αποκατάσταση των ζημιών στο Ρωμαίηκο Γηροκομείο, ώστε σύντομα αυτό να είναι σε θέση να συνεχίσει τη μακραίωνα πολυδιάστατη κοινωνική προσφορά του.

Νωρίτερα, σήμερα, ο Παναγιώτατος δέχθηκε στο Φανάρι πολυμελή Αντιπροσωπεία ειδικών του Μητροπολιτικού Δήμου της Πόλεως, οι οποίοι κατόπιν εντολής του Εντιμ. Δημάρχου κ. Ekrem Imamoglu, τέθηκαν στη διάθεση του Πατριαρχείου προκειμένου να συνδράμουν με κάθε πρόσφορο τρόπο στην ανοικοδόμηση του κτιρίου του ιστορικού Ιδρύματος, και στην ταχύτερη κατά το δυνατόν επαναλειτουργία του.

Τη συμπαράστασή του εξέφρασε ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη επικοινώνησε, αμέσως μετά το συμβάν, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος εξέφρασε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του.

Επίσης, τη συμπάθειά τους εξεδήλωσαν ο Εξοχ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη της Ελλάδος κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, και ο Εξοχ. Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ανδρέας Κατσανιώτης, ο οποίος εξέφρασε και το ενδιαφέρον της Ελληνικής Πολιτείας να βοηθήσει στην αποκατάσταση της λειτουργίας του Γηροκομείου.

Τη συμπαράσταση τους εξέφρασαν τηλεφωνικώς και οι Εξοχ. πρώην Υπουργοί κ.κ. Ιωάννης Αμανατίδης, του ΣΥΡΙΖΑ, και Ανδρέας Λοβέρδος, του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ».

Πηγή, εικόνες: ec-patr.org





