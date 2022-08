Πολιτική

Τουρκική ακτοφυλακή: Συνεχίζουμε τις έρευνες και τη διάσωση ανοιχτά της Ρόδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του τουρικού Λιμενικού για την επιχείρηση διάσωσης στα ανοιχτά της Ρόδου.

Για περιοχή που ανήκει σε «τουρκική δικαιοδοσία» κάνει λόγο το Λιμενικό της Τουρκίας, αναφερόμενο στη Ρόδο.

Στην ανακοίνωσή του το τουρκικό λιμενικό δημοσιεύει και σχετικό χάρτη, προκειμένου να αποδείξει ότι επιχειρεί σε περιοχή που ανήκει σε λεγόμενη «τουρκική δικαιοδοσία»

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό λιμενικό σχετικά με το γεγονός αναφέρει:

«Οι δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης που ξεκίνησαν στην 'Τουρκική Ζώνη Έρευνας και Διάσωσης' συνεχίζονται.

Στις 09 Αυγούστου 2022, στις 21.35, 40 μίλια νότια της Ρόδου, σκάφος με ομάδα παράτυπων μεταναστών ζήτησε βοήθεια και 1 Κορβέτα της T/Ακτοφυλακής και 1 σκάφος της T/Ακτοφυλακής στάλθηκαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος. Εμπορικό πλοίο που έκανε δρομολόγιο στην περιοχή κατευθύνθηκε στο σημείο μετά από ειδοποίηση μέσω τουρκικού ασύρματου.

Συνολικά 32 παράτυποι μετανάστες διασώθηκαν έχοντες τις αισθήσεις τους, εκ των οποίων 5 παράτυποι μετανάστες, διασώθηκαν από το σώμα της T/Ακτοφυλακής που έφτασε στην περιοχή και 27 παράτυποι μετανάστες διασώθηκαν από το εμπορικό πλοίο που του δόθηκε εντολή να φτάσει στο χώρο του συμβάντος.

Οι δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στην 'Τουρκική Ζώνη Έρευνας και Διάσωσης' με στόχο τον εντοπισμό παράτυπων μεταναστών που θεωρούνται αγνοούμενοι συνεχίζονται με 1 Κορβέτα της T/Ακτοφυλακής, 1 σκάφος της T/Ακτοφυλακής και 2 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) που ανήκουν στο Τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό».





Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: 4χρονος έπεσε από μπαλκόνι

Μέδουσες γέμισαν τα νερά της Χαλκίδας (βίντεο)

Φωτιά στον Πύργο: Πυροσβεστικό περικυκλώθηκε από φλόγες (βίντεο)