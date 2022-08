Οικονομία

Νοθεία καυσίμων: “Καμπανάκι” από τους βενζινοπώλες Αττικής

H προειδοποίηση της προέδρου των Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα - Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί.



Το ζήτημα της νοθείας των καυσίμων έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις σημείωσε η πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, ενώ πρόσθεσε ότι τα αυτοκίνητα χαλάνε λίγα μέτρα μετά τα πρατήρια.

«Το κράτος πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα της νοθείας» είπε η πρόεδρος υπογραμμίζοντας ότι οι καταγγελίες είναι πολλές.

Σύμφωνα με την κυρία Ζάγκα η ζημιά σε ένα όχημα που θα κινηθεί με νοθευμένο καύσιμο είναι μεγάλη και μπορεί να ξεπεράσει τα χίλια ευρώ. «Ως πρόεδρος του κλάδου έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν σταθερά το δικό τους πρατήριο. Φθηνή βενζίνη δεν υπάρχει» ανέφερε η πρόεδρος.

Συμβούλευσε μάλιστα τους οδηγούς να κρατάνε τις αποδείξεις και να απευθύνονται αμέσως τόσο στο κατάστημα καυσίμων όσο και στην εταιρεία. Σύμφωνα με την πρόεδρο «οι εταιρείες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τα μαγαζιά τους».

Όπως είπε πρέπει οι οδηγοί, με το που ακινητοποιείται το αυτοκίνητό τους να τηλεφωνούν στην αστυνομία και στο 1520 και να καταγγέλουν τη νοθεία.

Από την πλευρά του ο τεχνικός σύμβουλος αυτοκινήτων Ιορδάνης Παππάς, ανέφερε ότι οι συνηθέστερες βλάβες από νοθευμένα καύσιμα αφορούν την αντλία βενζίνης, άδειασμα του ρεζερβουάρ, τα μπεκ ακόμα και τον ίδιο τον κινητήρα.

Το κόστος για τα βενζινοκίνητα οχήματα ξεκινάει από τα 500 ευρώ και στα πετρελαιοκίνητα μπορούμε να φτάσουμε και τα 5.000 ευρώ, όπως ανέφερε ενώ πρόσθεσε: «Το αμάξι αρχίζει να χάνει τις στροφές του, δεν ακούει στο γκάζι, ανάβει λαμπάκι».

