Κορονοϊός - Κίνα: τριήμερο lockdown στη Γιγού

Νέο lockdown στην Κίνα, με στόχο τη διακοπή της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού.

Η δημοτική αρχή της Γιγού, πόλης 1,9 εκατ. κατοίκων, μεγάλου εξαγωγικού κόμβου στην ανατολική επαρχία Τζετζιάνγκ της Κίνας, ανακοίνωσε πως επιβάλει από σήμερα τριήμερο lockdown εξαιτίας εστίας του νέου κορονοϊού.

Σε ολόκληρη την ηπειρωτική Κίνα επιβεβαιώθηκαν 2.166 κρούσματα του SARS-CoV-2 τις προηγούμενες 24 ώρες, 700 με συμπτώματα της λοίμωξης που προκαλεί ο νέος κορονοϊός και 1.466 ασυμπτωματικά, ανέφερε εξάλλου η Εθνική Επιτροπή Υγείας (σ.σ.: το υπουργείο Υγείας). Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι εξαιτίας της COVID-19. Στη Σαγκάη δεν αναφέρθηκε κανένα κρούσμα, ενώ στο Πεκίνο επιβεβαιώθηκαν δύο.

Επισήμως, ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας στη γιγαντιαία ασιατική χώρα παραμένει στους 5.226 νεκρούς επί συνόλου 232.809 μολύνσεων με συμπτώματα της λοίμωξης. Θεωρείται υποτιμημένος από ειδικούς.

