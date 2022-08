Οικονομία

Σταϊκούρας: Έρχονται νέα μέτρα ενίσχυσης τον Σεπτέμβριο

Τι είπε για τις πληρωμές του Fuel Pass 2, αλλά και το Power Pass για τους λογαριασμούς του Ιουνίου.

«Το ύψος της νέας βοήθειας (μέσω του συμπληρωματικού προϋπολογισμού) θα το ξέρουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι τότε θα υπάρχει πολύ καλύτερη εικόνα για την πορεία των εσόδων, ενώ θα δημοσιοποιηθούν και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ το β' τρίμηνο του έτους. Ανέφερε ότι οι ενισχύσεις θα δοθούν όπου υπάρχει ανάγκη, προσθέτοντας, λίγο αργότερα, πως η στόχευση θα αφορά κυρίως στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο υπουργός είπε ότι «σχεδιάζουμε τους επόμενους μήνες. Οφείλει η πολιτεία να βρει δημοσιονομικό χώρο για να τον επιστρέψει στους πολίτες. Σχεδιάζουμε τον επόμενο χρόνο, σχεδιάζουμε την επόμενη τετραετία. Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο προέκυψε επιπλέον δημοσιονομικός χώρος».

Για το Fuel Pass-2, ανέφερε ότι έως χθες το βράδυ είχαν καταβληθεί 131 εκατ. ευρώ σε 1,9 εκατομμύριο δικαιούχους. Είπε ότι το 73% των δικαιούχων προτίμησαν την πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό αντί για την ψηφιακή κάρτα, εκτιμώντας πως αυτό ίσως έγινε για να έχουν τα χρήματα για οποιαδήποτε χρήση. Ενώ, ερωτηθείς για το πότε θα καταβληθούν τα ποσά για το Power Pass του Ιουνίου, απάντησε ότι «υπάρχουν λίγες εκκρεμότητες για τις αιτήσεις έως το τέλος του Μαΐου και για τον Ιούνιο. Τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ».

Τέλος, για την έξοδο της χώρας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας στις 20 Αυγούστου, επανέλαβε ότι «θα έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία στο μείγμα των μέτρων, αλλά σεβόμενοι και τηρώντας τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

