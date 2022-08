Κοινωνία

Ανήλικοι βανδάλισαν λεωφορείο

Ανήλικοι έκαναν γυαλιά – καρφιά λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Νομισματοκοπείο – Αρτέμιδα.

Οι νεαροί, ηλικίας 14 και 15 ετών, έσπασαν οκτώ από τα καθίσματα του λεωφορείου και προκάλεσαν ζημιές στον αεραγωγό του οχήματος.

Παράλληλα, επιχείρησαν να βάλουν και φωτιά με ένα κουτί από σπίρτα, το οποίο πέταξαν στο πάτωμα. Ευτυχώς η μικρής έκτασης φωτιά δεν επεκτάθηκε και οι ζημιές περιορίστηκαν άμεσα.

Η αστυνομία προχώρησε σε οκτώ συλλήψεις, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

