Φωτιά στον Κορυδαλλό - Στη μάχη και εναέρια μέσα

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν επίγεια και από αέρος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται κοντά σε σπίτια.

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Κορυδαλλό και πιο συγκεκριμένα, κοντά στην οδό Σταθοπούλου.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ζητήθηκε η ενίσχυση με εναέρια μέσα καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και γίνεται προσπάθεια να μην καούν σπίτια.

Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και μία ομάδα ΜΕΤΠΕ, ενώ στην πυρκαγιά επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της οδού Σταθοπούλου στο δήμο Κορυδαλλού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2022

Πηγή εικόνων: Πυρκαγιά Ενημέρωση

