Επίθεση με οξύ στη Μεσσήνη - Το θύμα στον ΑΝΤ1: Κανείς να μην το περάσει αυτό (βίντεο)

Η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση με οξύ στο πρόσωπό της μίλησε στον ΑΝΤ1. Το χρονικό της φρίκης.

Ρεπορτάζ: Κέλλυ Χεινοπώρου, Γιάννης Μαλλιαρός

Από την οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας όπου νοσηλεύεται με σοβαρό χημικό έγκαυμα στο δεξί της μάτι, η γυναίκα που δέχτηκε επίθεση με καυστικό υγρό από τον πρώην σύζυγό της, μιλάει στον ΑΝΤ1 η 49χρονη από τη Μεσσήνη.

«Θέλω να ευχηθώ σε όλες τις γυναίκες να μην περάσουνε αυτό που περνάω και ζω εγώ αυτή τη στιγμή», λέει, έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της, δύο από τον πρώτης της γάμο και τέσσερα από τον γάμο με τον φερόμενο δράστη της επίθεσης. Η 49χρονη γυναίκα παλεύει με ψυχραιμία τους αφόρητους πόνους που έχει προκαλέσει το καυστικό υγρό στο δεξί της μάτι, με τους γιατρούς να δίνουν αγώνα να σώσουν την όρασή της.

Η Ελένη Αλειφέρη, διοικήτρια νοσοκομείου Καλαμάτας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 εξηγεί ότι, η γυναίκα «έχει χημικό έγκαυμα 3ου - 4ου βαθμού, είναι πολύ βαριά η κατάσταση στο θέμα του δεξιού ματιού, υπάρχει κίνδυνος για την όρασή της. Αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά προς το παρόν, δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή να αντιμετωπιστεί και θα δούμε πως θα είναι η εξέλιξή της».

Ο 50χρονος φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, 4:30 τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, με νοικιασμένο αυτοκίνητο, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και έχοντας μαζί του πανί ποτισμένο με καυστικό υγρό που είχε αγοράσει σε σούπερ μάρκετ, φτάνει στην εργασία της πρώην γυναίκας του, στο χωριό Ανάληψη κοντά στην Μεσσήνη και κρύβεται πίσω από τους θάμνους, περιμένοντας την.

Σύμφωνα με πληροφορίες, της παραφύλαγε σε αυτό ακριβώς στο σημείο και μόλις έφτασε της επιτέθηκε με πανί με καυστικό υγρό στο στόμα.

Με σχέδιο που φαίνεται να είχε προμελετήσει λένε οι αρχές, μετά την αιφνίδια επίθεση, ο 50χρονος εγκαταλείπει την γυναίκα να σφαδάζει από τους πόνους. Λίγα λεπτά αργότερα την βρίσκουν οι εργοδότες της και την μεταφέρουν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας

«Εμείς την είδαμε γιατί την στείλαμε στο νοσοκομείο, αλλά δεν είχε αλλοιώσεις στο πρόσωπο, μόνο στο μάτι της ήταν πιο πολύ έντονο. Όλοι είμαστε ταραγμένοι από αυτό που έχει γίνει. Η γυναίκα πάει καλύτερα, αυτό μου είπε η ίδια, ότι της είπαν ότι έχει μια μικρή βελτίωση», δηλώνει η εργοδότρια του θύματος.

Ακόμη και μετά την επίθεση με οξύ, όταν η γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο, το σατανικό σχέδιο του δράστη ήταν ακόμη σε εξέλιξη. Για να παραπλανήσει τις Αρχές, ο 50χρονος άνδρας πήγε στο νοσοκομείο να επισκεφτεί το θύμα, παριστάνοντας τον σοκαρισμένο από την επίθεση σε βάρος της πρώην συζύγου του. Οι Αρχές όμως, ήδη τον είχαν βάλει στο στόχαστρό τους! Του απαγόρευσαν την είσοδο και όταν του ζήτησαν να τους ακολουθήσει, χρειάστηκε λίγη ώρα για να ομολογήσει προφορικά την πράξη του, ισχυριζόμενος προσωπικές και οικονομικές διαφορές με το θύμα

Δράστης και θύμα είχαν χωρίσει πριν από πέντε χρόνια, όμως το τελευταίο διάστημα, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων του θύματος, η 49χρονη είχε αναγκαστεί να συγκατοικήσει με τον πρώην σύζυγό της. Εκείνος φέρεται να την πίεζε για επανασύνδεση, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καυγάδες. Μάλιστα, πριν από μόλις 10 ημέρες, πάντρεψαν την κόρη τους, με τους καλεσμένους να πιστεύουν ότι το πρώην ζευγάρι τα ξαναβρήκε

«Τώρα βρεθήκαμε, στο γάμο του παιδιού. Στο γάμο δείχνανε ότι είναι καλά. Μάλιστα, μέσα μου είπα «λες να τα ξαναβρήκαν;» και μαθαίνω τώρα αυτό και έπεσα από τα σύννεφα. Έχω μείνει άναυδη», δηλώνει φίλη της οικογένειας.

Το απόγευμα ο 50χρονος φερόμενος ως δράστης της αδιανόητης επίθεσης με οξύ οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο 50χρονος δεν έκανε κάποια δήλωση, ενώ μπαίνοντας στο κτήριο έκρυψε το πρόσωπό του. Στο πλευρό ήταν τα αδέλφια του. Ο καθ’ομολογίαν δράστης μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Καλαμάτας όπου συνεχίζετε η κράτηση του. Του δόθηκε προθεσμία για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος το Σάββατο στις 12:00 ώρα.





