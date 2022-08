Οικονομία

Χατζηδάκης: Ποιες οφειλές παραγράφονται στη 10ετία

Πότε θα γίνει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Τι είπε για το θέμα των παρακολουθήσεων.

Οι παραγραφές των οφειλών στην εφορία κατεβαίνουν από την 20ετία στην 10ετία, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι μιλάμε για παραγραφή οφειλών οι οποίες δεν έχουν αναζητηθεί μέσα σε μια 10ετία από τον ΕΦΚΑ. Όσες έχουν αναζητηθεί δεν παραγράφονται.

Εάν παραγράφονταν και οφειλές που έχουν αναζητηθεί υπάρχει ο ηθικός κίνδυνος να μην πληρώνει κανένας και θα κατέρρεε το ασφαλιστικό σύστημα, εξήγησε.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε, επίσης, ότι στο νομοσχέδιο του υπουργείου περιλαμβάνεται η εναρμόνιση των οφειλών της ΑΑΔΕ με τις οφειλές του ΕΦΚΑ.

Εκκρεμείς συντάξεις

Σχετικά με τι εκκρεμείς συντάξεις, ο υπουργός είπε ότι μετά τον δεκαπενταύγουστο θα έχουμε τα επίσημα στοιχεία και εκτίμησε ότι θα έχουμε τελειώσει και με τις εκκρεμότητες του 2019.

Σημείωσε, δε, ότι για το 2020 έχει μείνει μόνο ένα 2,5% εκκρεμοτήτων και για το 2022 το 75% έχει ήδη πάρει σύνταξη. Το πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει στο δημόσιο όπου υπάρχει καθυστέρηση.

Ο κ. Χατζηδάκης είπε επίσης ότι είναι θέμα μηνών η καταβολή των επικουρικών συντάξεων.

Αύξηση κατώτατου μισθού

Ο υπουργός ερωτώμενος για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2023 είπε ότι είναι πιθανό να συμβεί την Πρωτομαγιά.

Όπως εξήγησε τον Ιανουάριο θα γίνει ο προσδιορισμός, μετά θα μεσολαβήσει μια περίοδος διαβούλευσης και στο τέλος θα προταθεί από την κυβέρνηση το ύψος της αύξησης.

Επισυνδέσεις

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε το θέμα των παρακολουθήσεων. Τόνισε ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν ένα λάθος, που επισκιάζει το κυβερνητικό έργο.

«Το λάθος αυτό τιμωρήθηκε. Είμαστε ανοιχτοί να πάρουμε κι άλλες πρωτοβουλίες και περιμένουμε προτάσεις», είπε.

Πηγή: skai.gr

