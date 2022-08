Ακάρ για Μικρασιατική Καταστροφή: να μην ξεχάσει η Ελλάδα πόσο βαρύ ήταν το τίμημα

Πολιτική

Δυναμιτίζει το κλίμα της επιθετικής ρητορικής ο Χουλουσί Ακάρ, με αφορμή την "Μαύρη Επέτειο" για τον ελληνισμό.

Συνεχίζεται η επιθετική ρητορική από την Άγκυρα, αυτή τη φορά δια στόματος Χουλουσί Ακάρ, με αφορμή την επέτειο για τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, δήλωσε σε ειδική τηλεοπτική δημοσιογραφική εκπομπή με τίτλο «Η Ανατολία ρωτάει» πως παρά την έκκληση της Τουρκίας για διάλογο, ορισμένοι πολιτικοί, ειδικά στην Ελλάδα, συνέχισαν να αυξάνουν τις ενέργειες και τις συζητήσεις τους με προκλητικό τρόπο, σύμφωνα με τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.

Τόνισε ακόμη πως η Τουρκία είναι ένας ισχυρός, αξιόπιστος και αποτελεσματικός σύμμαχος: «Ελπίζουμε ότι το Αιγαίο και η Μεσόγειος θα γίνει μια θάλασσα φιλίας αλλά είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και μπορούμε να το κάνουμε και αυτό».

Αναφέρθηκε και στην 100η επέτειο από τη «Μεγάλη Νίκη» (όπως ονομάζεται στην Τουρκία η Μικρασιατική Καταστροφή) και δήλωσε: "Γιορτάζουμε και γιορτάζουμε την 100η επέτειο της Μεγάλης μας Νίκης, η οποία τερμάτισε την άθλια απόπειρα ελληνικής εισβολής και τις φρικαλεότητες πριν από έναν αιώνα. Γι αυτό λέμε στην Ελλάδα δεν πρέπει να ξεχάσει ποτέ πόσο βαρύ ήταν το τίμημα αυτής την προσπάθειας για εισβολή, πως ο λαός δεν το δέχτηκε και πως οι 6 διοικούντες που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι είχαν τιμωρηθεί με απαγχονισμό. Θα πρέπει κανείς να διδαχθεί από την ιστορία και να μην επιδιώκει νέες περιπέτειες που θα οδηγήσουν σε απογοήτευση."

