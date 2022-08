Πολιτική

Τσίπρας: Σε ελεύθερη πτώση ο Μητσοτάκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζει σε άρθρο του, ότι «δεν αρκεί η απλή εναλλαγή στην εξουσία», αναφερόμενος στην επόμενη μέρα των εκλογών.

Στον πρωθυπουργό επιρρίπτει την αποκλειστική ευθύνη για το "σκάνδαλο των παρακολουθήσεων" ο Αλέξης Τσίπρας σε άρθρο του που δημοσιεύεται σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών και στο οποίο εκτιμά πως ο Κ. Μητσοτάκης βρίσκεται "σε ελεύθερη πτώση".

"Οι μέχρι σήμερα αποκαλύψεις για τις «νόμιμες» και παράνομες παρακολουθήσεις πολιτικών και δημοσιογράφων στοιχειοθετούν βαρύτατη προσβολή του Συντάγματος και αφήνουν βαθύ τραύμα στη δημοκρατική λειτουργία του Πολιτεύματος. Και αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτή την εκτροπή είναι, χωρίς αμφιβολία, ο ίδιος ο κος Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί ως Πρωθυπουργός έχει την αντικειμενική ευθύνη, αλλά και γιατί έσπευσε από τη πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του να αναλάβει με νόμο, ο ίδιος, την ευθύνη της ΕΥΠ", σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ τον κατηγορεί ότι "επιχειρεί να διασωθεί μεταθέτοντας τις ευθύνες του στη «χούντα του Μαξίμου», που ο ίδιος όμως επέλεξε και στήριξε".

Ο Αλ. Τσίπρας, αφού καταγγέλλει "δημόσια ψέματα" από τους στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού, τονίζει πως δεν υπάρχει "καμία αμφιβολία για τις προθέσεις αλλά και την ενοχή, τόσο των ιδίων όσο και του πολιτικού τους προϊστάμενου”. Καταλογίζει, δε, στον Κ. Μητσοτάκη ότι "αποφεύγει να απαντήσει" στα κρίσιμα ερωτήματα, "μεγεθύνοντας" τις "υποψίες" ότι "δεν είναι απλά ένας επικίνδυνα ‘ανέμελος' πρωθυπουργός, αλλά ο προϊστάμενος μιας σκοτεινής ομάδας που λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση, παραβιάζοντας το Σύνταγμα και κάθε δημοκρατική αξία".

Συγκεκριμένα, υποστηρίζει στο άρθρο του ότι "προφανώς, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης δεν τέθηκε υπό παρακολούθηση για λόγους εθνικού κινδύνου", αλλά για την έρευνά του σχετικά με την τροποποίηση από την κυβέρνηση του ποινικού κώδικα "προκειμένου να δοθεί ασυλία στα υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών", ενώ για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη μιλάει για "πρόθεση" των πολιτικών του αντιπάλων "να τον θέσουν υπό ‘επιτήρηση' και εάν προέκυπτε η δυνατότητα υπό διαρκή πολιτικό εκβιασμό".

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αξιολογεί ως "μια τελευταία πολιτική ευκαιρία" του πρωθυπουργού "να φύγει με κάποια αξιοπρέπεια", την επιλογή "της ανάληψης της πολιτικής ευθύνης, της παραίτησης και της προσφυγής στη κρίση του ελληνικού λαού". "Αν δε το πράξει, μπορεί να φαντασιώνεται ότι βρίσκεται ακόμη σε πτήση, αλλά στην πραγματικότητα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Που στο τέλος της θα έχει αναπόφευκτα την πρόσκρουση", υπογραμμίζει.

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Τσίπρας στρέφεται στην "επόμενη μέρα" και τονίζει πως "δεν αρκεί η απλή εναλλαγή στην εξουσία". Όπως αναφέρει, "αυτό που απαιτείται είναι ένα σχέδιο ανάταξης και ανασύνταξης της 3ης Ελληνικής Δημοκρατίας. Ένα σχέδιο θεσμικής επανεκκίνησης, που θα αφορά όχι μόνο την ΕΥΠ, αλλά και τη Δικαιοσύνη, τη λειτουργία των ΜΜΕ, τις ανεξάρτητες αρχές και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς" με "σοβαρές και θαρραλέες μεταρρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν περισσότερη δημοκρατία, διαφάνεια, λογοδοσία, δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Και μια κυβέρνηση δημοκρατικής ομαλότητας, αλλαγής, και προόδου, είναι η μόνη απάντηση στην εκτροπή, τις παρακρατικές μεθόδους και την καθεστωτική φαυλότητα που μας έχει οδηγήσει η τρίχρονη διακυβέρνηση Μητσοτάκη", καταλήγει ο Αλ. Τσίπρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: Αστυνομικός – συνοδός ασθενή χτύπησε νοσηλεύτριες

Γαύδος: Το Λιμενικό μετέφερε γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από ροτβάιλερ

Επίθεση με οξύ στη Μεσσήνη: Μετανιωμένος δηλώνει ο δράστης