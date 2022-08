Κοινωνία

Αρπαγή βρέφους: Ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι

Τι υποστηρίζουν οι δύο κατηγορούμενοι και τι λέει η μητέρα του βρέφους.

Ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της μητέρας του βρέφους, το οποίο δεν είχαν σκοπό να πουλήσουν, υποστήριξαν στην πολύωρη απολογία τους οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για την αρπαγή του από τον Κεραμεικό.

«Τέτοια κατάθεση δεν υφίσταται εντός της δικογραφίας. Κανένας από τους κατηγορούμενους δεν έχει παραδεχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο μέχρι τώρα ότι πήραν το μωρό προκειμένου να το πουλήσουν», δήλωσε ο δικηγόρος υπεράσπισης των δύο, Ιωάννης Τούντας.

Από κοινού ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ο 33χρονος και 30χρονος να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

«Αμφότεροι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Αφέθησαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα με τους επιβάλουμενους αυτούς περιοριστικούς όρους της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα», συμπλήρωσε ο νομικός.

Από την πλευρά της η μητέρα του βρέφους, όπως υποστηρίζει, δεν γνώριζε ότι οι δυο άντρες, είχαν σκοπό να πάρουν το παιδί από το σπίτι.

Όπως η ίδια δήλωσε στον ΑΝΤ1, μετά τη χθεσινή της κατάθεση, «παίρνοντας με τηλέφωνο όταν τους έπιασαν στην Αγία Μαρίνα αν θυμάμαι καλά γυρνάει και μου λέει ότι με έπιασαν μαζί με το μωρό και του λέω ποιο μωρό και μου λέει το δικό σου Φώναζα στον ίδιο στον έναν από τους 2 κατηγορούμενους να μου φέρουν πίσω το παιδί μου, να το φέρουν στο σπίτι γιατί δεν με ρώτησε για να τον πάρει κανέναν από εκεί».

Οι έρευνες για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη, ενώ το μωρό δέχεται τη φροντίδα των νοσηλευτών στο νοσοκομείο Παίδων.





