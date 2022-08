Οικονομία

Ουκρανία: “Επιλεκτική χρεοκοπία” από S&P και Fitch

Τι αναφέρουν οι αναλυτές των οίκων αξιολόγησης για την υποβάθμιση του αξιόχρεου της οικονομίας της χώρας και τις προοπτικές της, εν μέσω της ρωσικής εισβολής.

Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης S&P και Fitch Ratings υποβάθμισαν χθες Παρασκευή το αξιόχρεο του ουκρανικού δημοσίου σε ό,τι αφορά ομόλογα και άλλα αξιόγραφα εκπεφρασμένα σε ξένα νομίσματα, εξηγώντας πως θεωρούν το διετές μορατόριο στην αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους της Ουκρανίας επιλεκτική χρεοκοπία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πιστωτές του ουκρανικού δημοσίου στο εξωτερικό, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία, ενέκριναν οριστικά το αίτημα της χώρας για διετές μορατόριο στην αποπληρωμή οφειλών της αξίας σχεδόν 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιτρέποντας έτσι στο Κίεβο να αποφύγει την κήρυξη πτώχευσης. Το μορατόριο θα επιτρέψει στο ουκρανικό δημόσιο να εξοικονομήσει περίπου 3 δισεκ. δολάρια τα επόμενα δύο χρόνια, κατά υπολογισμούς του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg.

Ο S&P μείωσε το αξιόχρεο της Ουκρανίας στη βαθμίδα SD («selective default», επιλεκτική χρεοκοπία), ο Fitch στη βαθμίδα RD («restricted default», επίσης επιλεκτική χρεοκοπία), από CCC και C αντίστοιχα, ακριβώς εξαιτίας της αναβολής που εξασφάλισε ως προς την αποπληρωμή των οφειλών της.

Ο S&P ανέφερε πως θεωρεί ότι η μακροοικονομική και δημοσιονομική πίεση εξαιτίας της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας από την 24η Φεβρουαρίου ενδέχεται να εξασθενίσει περαιτέρω τη δυνατότητα της ουκρανικής κυβέρνησης να αποπληρώνει οφειλές της σε ξένο όσο και σε εγχώριο νόμισμα. Υποβάθμισε επίσης το αξιόχρεο του Κιέβου για αξιόγραφα εκπεφρασμένα στο εγχώριο νόμισμα σε CCC+/C, από B+/B. Μάλλον ασυνήθιστο είναι το ότι δεν ανακοίνωσε ποια θεωρεί ότι είναι η «προοπτική» («θετική», «αρνητική» ή «σταθερή»: το στοιχείο αυτό αφήνει κάθε φορά να εννοηθεί αν προβλέπει ότι θα αναβαθμίσει, θα υποβαθμίσει ή θα αφήσει αμετάβλητη την αξιολόγησή του στο εγγύς μέλλον).

Η ουκρανική οικονομία έχει καταρρεύσει εξαιτίας του πολέμου, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο περί συρρίκνωσής του ΑΕΠ κατά 35 ως 45% φέτος (Παγκόσμια Τράπεζα) και το έλλειμμα να φθάνει τα 5 δις δολάρια σε μηνιαία βάση.

