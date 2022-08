Κοινωνία

Εφετείο: Εισβολή αυτοκινήτου στο πάρκινγκ

Επικράτησε πανικός, ιδίως καθώς ο οδηγός φώναζε πως στο όχημα υπάρχουν και εκρηκτικά.

Συναγερμός στην αστυνομία προκάλεσε ένας 34χρονος ο οποίος εισέβαλε λίγο μετά τις 9.00 το πρωί με το ΙΧ του στο πάρκινγκ του Εφετείου από την οδό Λουκάρεως.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο άνδρας φώναζε ότι έχει εκρηκτικά και ναρκωτικά με αποτέλεσμα να γίνει κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων οι οποίες τον συνέλαβαν.

Ο 34χρονος παραμένει ακινητοποιημένος στο σημείο, ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) ερεύνησε το αυτοκίνητο χωρίς να βρεθούν εκρηκτικά.

Αυτή την ώρα συνεχίζεται ο έλεγχος για ναρκωτικά, ενώ ο 34χρονος, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, θα οδηγηθεί στην Ασφάλεια.

