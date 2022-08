Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: δεκάδες παραβιάσεις από τουρκικά UAV

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού καταγράφηκαν οι παραβιάσεις από τα UAV's της Άγκυρας.

Ακόμη μία ημέρα η Άγκυρα συνεχίζει την προκλητική συμπεριφορά με παραβιάσεις στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, οι παραβιάσεις σημειώθηκαν από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV που πέταξαν πάνω από το βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Συνολικά καταγράφηκαν 45 παραβιάσεις και 3 παραβάσεις του εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Άρτα: Συνελήφθη ο 29χρονος που σκότωσε τον πεθερό του

Σαλμάν Ρουσντί: ποιος είναι ο δράστης της επίθεσης (εικόνες)

Φωτιά στην Θάσο: αναζωπύρωση στην Ποταμιά