Νεαροί χτύπησαν με λοστό και λήστεψαν 18χρονο

Μεταξύ των δραστών ειναι δύο ανήλικοι. Η "παρέα" των συλληφθέντων φέρεται να ακολουθούσε επί ώρα, με αυτοκίνητο, τον 18χρονο, πριν γίνουν όσα εκείνος κατήγγειλε.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια τέσσερις νεαροί (17 έως 20 ετών) οι οποίοι κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε 18χρονο και να του αφαίρεσαν προσωπικά του αντικείμενα. Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί από τον Εισαγγελέα ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», ο 18χρονος φέρεται να δήλωσε στο πλαίσιο της προανάκρισης ότι τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής, καθώς κατευθυνόταν στο σπίτι του με το ηλεκτρικό του πατίνι, παρέα με δύο φίλους του, που επέβαιναν σε μοτοποδήλατο, αντιλήφθηκε ότι του «κολλούσε» ένα άσπρο αυτοκίνητο. Προκειμένου να βεβαιωθεί, ο 18χρονος και οι φίλοι του που τον ακολουθούσαν με το μοτοποδήλατο, έκαναν ένα κύκλο και όντως το άσπρο αυτοκίνητο τους ακολούθησε.

Όταν ο 18χρονος και οι φίλοι του έφθασαν κάτω από το σπίτι του, κατέβηκαν από το αυτοκίνητο τέσσερα άτομα που του όρμησαν αμέσως. Ο ένας από τους φίλους του 18χρονου είχε προλάβει να φύγει με το μοτοποδήλατό του ενώ και ο δεύτερος τράπηκε προφανώς σε φυγή. Το θύμα, όπως υποστήριξε, δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο και στην πλάτη, ενώ κάποιοι από τους δράστες σύμφωνα με τα λεγόμενά του, κρατούσαν σιδηρολοστό και κάποιοι άλλοι, μάλλον φορούσαν κοκκάλινα γάντια μηχανής.

Με τη βία, φέρονται να του άρπαξαν ένα τσαντάκι που φορούσε χιαστί το οποίο περιείχε ένα ρολόι χειρός αξίας 1000 ευρώ, γυαλιά ηλίου και άλλα προσωπικά του είδη. Έβγαλαν όμως από το τσαντάκι και πέταξαν στο δρόμο το κινητό τηλέφωνο του θύματος. Οι τέσσερις δράστες, όπως υποστήριξε ο 18χρονος, φορούσαν σκουρόχρωμα ρούχα και κράνη και δεν τους αναγνώρισε.

Στη 1.20 τα ξημερώματα, όταν το θύμα μετέβη με τον πατέρα του στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία προκειμένου να καταγγείλει το συμβάν, δέχθηκε κλήση με απόκρυψη στο κινητό του τηλέφωνο από άτομο άγνωστο, που του πρότεινε να του επιστρέψει το τσαντάκι που του είχαν αρπάξει με όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, υπό την προϋπόθεση να του δώσειεκείνος μία συσκευή κινητού τηλεφώνου που είχε πέσει από ένα από τους κατά την ώρα του συμβάντος. Ο 18χρονος αρνήθηκε και έκλεισε αμέσως το κινητό του τηλέφωνο.

Γύρω στις 3 τα ξημερώματα, οι αστυνομικοί του υπέδειξαν έναν 19χρονο παλαιό συμμαθητή του 18χρονου, με τον οποίο δεν είχαν ποτέ προσωπικές διαφορές, όπως δήλωσε το θύμα. Ο 19χρονος, φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν ο οδηγός του λευκού αυτοκινήτου το οποίο του ανήκει. Ισχυρίστηκε, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του 18χρονου, ότι κάποιοι από την παρέα του θύματος προκάλεσαν βαθούλωμα στο αυτοκίνητό του το περασμένο Σάββατο, ενώ ήταν σταθμευμένο έξω από κέντρο νυχτερινής διασκέδασης και ήθελε να ζητήσει εξηγήσεις από το θύμα.

Έπειτα από τη σύλληψη του 19χρονου, οι αστυνομικοί προέβησαν στη σύλληψη και των τριών άλλων νεαρών (δύο 17χρονων και ενός 20χρονου) οι οποίοι, όπως προέκυψε από την προανάκριση, συμμετείχαν στη ληστεία σε βάρος του 18χρονου. Χθες το πρωί, οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην ανακρίτριαπροκειμένου να απολογηθούν. Ο 19χρονος σύμφωνα με πληροφορίες της «δ», δήλωσε ότι ουδέποτε κατέβηκε από το αυτοκίνητο (σ.σ. φέρονται να τοεπιβεβαιώνουν και οι υπόλοιποι συλληφθέντες) και ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτέθηκε στον 18χρονο πρώην συμμαθητή του. Φέρεται επίσης να είπε ότι σε καμία περίπτωση, δεν υπήρχε σκοπός επίθεσης. Άλλωστε και ο ίδιος ο 18χρονος είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του 19χρονου.

Και οι υπόλοιποι συλληφθέντες αρνήθηκαν την κατηγορία της ληστείας. Είπαν ότι δεν επιτέθηκαν στον 19χρονο και ότι σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποίησαν λοστό ή άλλο αντικείμενο για να τον χτυπήσουν. Το τσαντάκι με τα προσωπικά του αντικείμενα περισυλλέχθηκε από το έδαφος, τυχαία από κάποιον από την παρέα των τεσσάρων νεαρών πιστεύοντας προφανώς ότι ανήκει σε έναν από αυτούς. Άλλωστε δεν πείραξαν καν το κινητό τηλέφωνο του θύματος που θα ήταν το πιο …προσοδοφόρο αντικείμενο που θα μπορούσαν να αφαιρέσουν. Αν μάλιστα είχανσκοπό να ιδιοποιηθούν τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος, σε καμία περίπτωση δεν θα του τηλεφωνούσανγια να του τα επιστρέψουν και δεν θα επιδίωκανεπικοινωνία και συνάντηση μαζί του εντός των ορίωντου αυτοφώρου! Το συμβάν, όπως φέρονται να δήλωσαν, έλαβε χώρα απλά και μόνο σε αντίποινα και εκφοβισμό για την φθορά που είχε προκαλέσει η παρέα του θύματος στο αυτοκίνητο του 19χρονου.

Για ένα ατυχές συμβάν έκαναν λόγο οι απολογούμενοι, δηλώνοντας μετανιωμένοι και ζητώντας συγνώμη. Στους δύο ανήλικους (17χρονους) επιβλήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής τους στο Α.Τ. της περιοχής τους μία φορά το μήνα. Στον 19χρονο και στον 20χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 3.000 ευρώ.

Πηγή: dimokratiki.gr

