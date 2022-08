Life

Της έκανε πρόταση γάμου με πανό και πυρσούς (βίντεο)

Σε ατμόσφαιρα που θυμίζει γήπεδο έκανε πρόταση γάμου στην καλή του ένας άνδρας.

Ένα διαφορετικό τρόπο σκέφτηκε ένας νεαρός για να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

Η Αναστασία και ο Κωνσταντίνος βγήκαν βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, εκείνη όμως, δεν μπορούσε να διανοηθεί τι την περίμενε.

Ξαφνικά, εκεί που περπατούσαν, σταμάτησε και γονάτισε με το μονόπετρο στο χέρι.

Οι φίλοι του ζευγαριού ήταν εκεί για να κάνουν την ατμόσφαιρα μοναδική. Άνοιξαν ένα πανό που έγραφε «Θέλεις να με παντρευτείς» και άναψαν πυρσούς. Η Αναστασία είπε το «ναι» και οι περαστικοί χειροκρότησαν με την καρδιά τους.

Πηγή: thestival.gr

