Οικονομία

ΑΑΔΕ: e-shop πούλησε “μαύρα” παπούτσια 2,8 εκατομμυρίων ευρώ

Φοροδιαφυγή «μαμούθ» εντοπίστηκε από την ΑΑΔΕ σε έλεγχο που έγινε σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Μια ακόμα μέθοδο φοροδιαφυγής, αυτή τη φορά στο λιανεμπόριο, εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για προϊόντα, τα οποία πωλούνται μέσω γνωστής πλατφόρμας, που φιλοξενεί ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης διαφόρων ειδών, και στη συνέχεια αποστέλλονται στους αγοραστές, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών.

Μέσω των στοχευμένων ελέγχων, που πραγματοποιούν καθημερινά, και χρησιμοποιώντας τον ειδικό αλγόριθμο ανάλυσης κινδύνου, που εντοπίζει ύποπτες φορολογικές συμπεριφορές, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έκαναν τα εξής:

Πρώτον, εντόπισαν επιχείρηση, που πουλάει υποδήματα μέσω διαδικτύου, και έχει έδρα στο Ίλιον Αττικής.

Δεύτερον, ζήτησαν και έλαβαν στοιχεία από δύο μεγάλες εταιρείες κούριερ και τη γνωστή ψηφιακή πλατφόρμα.

Τρίτον, εξέτασαν τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και των βιβλίων της επιχείρησης.

Τέταρτον, συγκρίνοντας όλα αυτά τα στοιχεία, διαπίστωσαν ότι για τρεις χρήσεις - 2016, 2017 και 2018 - η επιχείρηση δεν είχε εκδώσει αποδείξεις αξίας 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, εισέπραξε, αλλά δεν απέδωσε ποτέ, ΦΠΑ 542.000 ευρώ, πλέον του φόρου εισοδήματος, που δεν πλήρωσε ποτέ για αυτό τον τζίρο. Μάλιστα, από τις τρεις χρονιές, πάνω από τον μισό μη δηλωθέντα τζίρο (54%) προέρχεται από το 2018.

Οι ελεγκτές τώρα κάνουν φύλλο και φτερό τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2019, αλλά και για το 2020 και 2021, χρονιές οπότε το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύχθηκε κατακόρυφα, λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού.

