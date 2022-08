Αθλητικά

Ρόμα: Ο Μουρίνιο, οι μεταγραφές και το “ευχαριστώ”

Το μήνυμα του προπονητή προς την διοίκηση του συλλόγου, λίγες ώρες πριν απο την πρεμιέρα των υποχρεώσεων της ομάδας στην Serie A.

Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της Ρόμα στην έδρα της Σαλερνιτάνα για την νέα Serie A, ο Ζοσέ Μουρίνιο, εξέφρασε την ικανοποίηση και τις ευχαριστίες του, προς την διοίκηση του συλλόγου, για την μεταγραφική ενίσχυση των «Ρωμαίων».

«Η σεζόν αρχίζει και θα παίξουμε 3-4 αγώνες, πριν κλείσει η μεταγραφική αγορά. Και προφανώς, αυτό είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Είναι πρόωρο να γίνει μια αξιολόγηση τώρα. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να περιμένουμε. Θεωρώ, ότι είναι προφανές πως πήραμε πέντε παίκτες ποιότητα για επτά εκατομμύρια», τόνισε ο Πορτογάλος προπονητής.

Συνέχισε αναφέροντας πως «Είναι προφανές ότι έχει γίνει κάτι πολύ πολύ καλό. Φέραμε πέντε χρήσιμους παίκτες για να βελτιώσουμε την ομάδα μας. Χάσαμε τον Μχιταριάν και τον Βερετού, οι οποίοι ήταν βασικοί. Το να λες πως αυτό προκαλεί απογοήτευση σήμερα, είναι υπερβολικό. Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση γιατί μου αρέσουν οι πέντε παίκτες. Κανένας από τους πέντε δεν είναι παίκτης που αποφάσισε ο σύλλογος ή ο προπονητής χωρίς να είμαι ευχαριστημένος. Υπάρχει μια σχέση που το απαγορεύει αυτό. Επικροτώ την διοίκηση του συλλόγου. Εάν βέβαια, με ρωτήσετε εάν χρειάζομαι ακόμη λίγους παίκτες για μια σεζόν χωρίς φόβο, θα απαντήσω ναι»...

