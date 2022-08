Πολιτική

“Αττίλας ΙΙ” - Δένδιας: η Λευκωσία δεν μπορεί να παραμένει διχοτομημένη

Τι αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών, στο μήνυμα του για την θλιβερή επέτειο της β' φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Το Κυπριακό παραμένει άλυτο ζήτημα παράνομης κατοχής, παρά τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την παγκόσμια καταδίκη, τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε μήνυμά του για τα 48 χρόνια από τη β’ φάση της εισβολής του «Αττίλα».

Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει ότι μόνη λύση η Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία, στο πλαίσιο που ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας,

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας διαμηνύει πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται όπως πάντα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας και πως η Λευκωσία δεν μπορεί να παραμένει η μοναδική διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης.

