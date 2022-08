Κόσμος

Αίγυπτος: Φωτιά σε εκκλησία - Δεκάδες νεκροί και τραυματίες (βίντεο)

Νεκροί και τραυματίες μετά την εκδήλωση φωτιάς σε εκκλησία στην Γκίζα.

Τουλάχιστον 35 είναι οι νεκροί και 45 οι τραυματίες από μία φωτιά που ξέσπασε σήμερα, στο εσωτερικό εκκλησίας στην πόλη της Γκίζας στην Αίγυπτο, όπως δήλωσαν δύο πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Την ίδια ώρα, αναφορές στα social media κάνουν λόγο για 41 νεκρούς και 15 τραυματίες.

Η φωτιά ξέσπασε από βραχυκύκλωμα την ώρα που 5.000 πιστοί ήταν συγκεντρωμένοι στην εκκλησία Αμπού Σιφίν στη συνοικία Ιμπάμπα, με συνέπεια πολλά από τα θύματα να ποδοπατηθούν από τους πιστούς εντός της εκκλησίας από τον πανικό που επικράτησε, σύμφωνα με τις πηγές.

#Egypt : Terrible loss of life in fire at church in #Giza governorate- 41 people feared dead & 14 others injured at Abi-Seyfen church in Imbaba #?????_??????? #??? pic.twitter.com/kgKmQ7HT97 — sebastian usher (@sebusher) August 14, 2022

