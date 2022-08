Παράξενα

Λήμνος: Ανεμοστρόβιλος στο αεροδρόμιο! (εικόνες)

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι τουρίστες από την Σκανδιναβία που μόλις είχαν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο. Δείτε το βίντεο με το εντυπωσιακό φαινόμενο.

Ένας εντυπωσιακός ανεμοστρόβιλος εμφανίστηκε στην περιοχή του αεροδρομίου της Λήμνου την Κυριακή 14 Αυγούστου.

Το φαινόμενο είχε διάρκεια περίπου 15 λεπτά κι ευτυχώς δεν προκλήθηκαν ζημιές από την εμφάνιση του.

Εκείνη τη στιγμή μόλις είχαν αποβιβαστεί Σκανδιναβοί τουρίστες που είχαν φτάσει στο νησί με πτήση τσάρτερ και είδαν με τεράστια έκπληξη τον ανεμοστρόβιλο απαθανατίζοντας τον με τα κινητά τους τηλέφωνα.

