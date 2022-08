Παράξενα

Ηγουμενίτσα: οδηγούσε ανάποδα στην Εγνατία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντρομοι οι υπόλοιποι οδηγοί, προσπαθούσαν να αποφύγουν το όχημα ου κινούταν ανάποδα!

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι οδηγοί που έγιναν μάρτυρες ενός απίστευτου περιστατικού στην Ηγουμενίτσα.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής στην Εγνατία Οδό. Ο λόγος για οδηγό ενός ΙΧ οχήματος που αντί να μπει στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Ηγουμενίτσα προς Γιάννενα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.

Έντρομοι οι οδηγοί άλλων οχημάτων, έβλεπαν το ΙΧ να κατευθύνεται κατά πάνω τους, μία ημέρα μάλιστα που είναι αυξημένη η κυκλοφορία επί της Εγνατίας οδού, εξαιτίας της εορτής του Δεκαπενταύγουστου.

Η Εγνατία Οδός αναγκάστηκε να διακόψει την κυκλοφορία στο ύψος του Βασιλικού, ενώ ο οδηγός, κάποια στιγμή αντιλήφθηκε το λάθος του, έκανε αναστροφή και από τότε αναζητείται.

Ευτυχώς από το περιστατικό δεν συνέβη κάποιο τροχαίο ατύχημα.

Πηγή: thespro.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Αμπντουλχαμίντ Χαν”: εικόνες μέσα από το τουρκικό πλοίο (βίντεο)

Πάτρα - Αρπαγή ανήλικης: Συλλήψεις πατέρα, μητέρας και γιού

Αρμενία: φονική έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων - δεκάδες τραυματίες (εικόνες)