Όλυμπος: ζευγάρι χάθηκε στο βουνό

Περιπέτεια για ζευγάρι ορειβατών που αποπροσανατολίστηκαν και ζήτησαν βοήθεια, λέγοντας πως δεν ξέρουν σε ποιο σημείο του ορεινού όγκου βρίσκονταν.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για ζευγάρι ορειβατών που, το απόγευμα της Κυριακής, τηλεφώνησε στην Πυροσβεστική και δήλωσε ότι έχει χαθεί κάπου στον βόρειο Όλυμπο. Το ζευγάρι επεσήμανε ότι είναι καλά στην υγεία του, αλλά δεν ξέρει που ακριβώς βρίσκεται.

Οι Έλληνες ορειβάτες, άντρας και γυναίκα, που έχασαν τον προσανατολισμό τους και βγήκαν από το μονοπάτι που ακολουθούσαν προς το καταφύγιο Πετρόστρουγκα, εντοπίστηκαν λίγο πριν τις 22:00 της Κυριακής.

Με τις οδηγίες των διασωστών επέστρεψαν στο σωστό μονοπάτι προς τον προορισμό τους.

