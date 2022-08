Κόσμος

Αρμενία: φονική έκρηξη σε αγορά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους άφησε πίσω της η έκρηξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε σε εμπορική περιοχή της πρωτεύουσας της χώρας.

Έκρηξη από άγνωστη αιτία στοίχισε τη ζωή χθες Κυριακή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους σε εμπορική ζώνη της Γερεβάν, της πρωτεύουσας της Αρμενίας, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας του Καυκάσου.

«Με βάση τα προκαταρκτικά δεδομένα, έγινε έκρηξη που προκάλεσε πυρκαγιά», ανέφερε το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, κάνοντας λόγο για τρεις νεκρούς και κάπου εξήντα ανθρώπους που εισήχθησαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Έδωσε επίσης στη δημοσιότητα τα ονόματα 25 ανθρώπων οι οικείοι των οποίων αγνοούν τι απέγιναν, εκφράζοντας την ανησυχία πως κάποιοι από αυτούς ίσως έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε.

Η αιτία της έκρηξης, χθες το μεσημέρι σε αγορά χονδρικής στη Σουρμαλού, δεν έγινε σαφής άμεσα.

Η αγορά αυτή είναι συνήθως γεμάτη κόσμο τις Κυριακές.

Αρμενικά ΜΜΕ, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες, μετέδωσαν ότι η έκρηξη έγινε σε χώρο όπου ήταν αποθηκευμένα πυροτεχνήματα. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή.

Φωτογραφίες και βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν πυκνό γκρίζο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Σε ένα βίντεο ακούγονται αρκετές αλλεπάλληλες εκρήξεις.

Κτήριο κατέρρευσε και σωστικά συνεργεία με μηχανήματα έργου έψαχναν επιζώντες, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μέλη σωστικών συνεργείων έβγαλαν από τα συντρίμμια δέκα επιζήσαντες και ένα πτώμα, ανέφερε το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Αρκετοί εθελοντές ήταν επίσης παρόντες, μετακινώντας με γυμνά χέρια όγκους μπετόν και παραμορφωμένα σίδερα.

Σε μικρή απόσταση, πυροσβέστες έριχναν νερό, ορισμένοι πάνω σε σκάλες, στα συντρίμμια που κάπνιζαν στο κτίριο η πρόσοψη του οποίου ήταν μαυρισμένη από τις φλόγες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, κάπου 200 πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων αναπτύχθηκαν επιτόπου, όπως και πολλά οχήματα και μηχανήματα έργου.

Ψευδής προειδοποίηση για βόμβα

Η έκρηξη βυθίζει στο πένθος την Αρμενία ενώ η χώρα βιώνει δύσκολη περίοδο.

Η μικρή χώρα του Καυκάσου με περίπου τρία εκατομμύρια κατοίκους δεν έχει ακόμη συνέλθει από τον πόλεμο του 2020 με το γειτονικό Αζερμπαϊτζάν, στον οποίο δοκίμασε βαριά ήττα που προκάλεσε μείζονα πολιτική κρίση.

Ένδειξη της περιρρέουσας νευρικότητας: λίγη ώρα μετά την έκρηξη στην αγορά Σουρμαλού, το μετρό της Γερεβάν εκκενώθηκε εξαιτίας προειδοποίησης για βόμβα, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν πως δεν βρέθηκε κανένας εκρηκτικός μηχανισμός.

Η πρεσβεία της γειτονικής Ρωσίας ανακοίνωσε πως προσπαθεί να εξακριβώσει εάν υπάρχουν Ρώσοι μεταξύ των θυμάτων.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Δεκαπενταύγουστος με μπουρίνια και άνοδο θερμοκρασίας

Έβρος: Φωτιά στην Αισύμη

Όλυμπος: ζευγάρι χάθηκε στο βουνό