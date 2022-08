Κόσμος

Αρμενία: φονική έκρηξη σε αποθήκη πυροτεχνημάτων - δεκάδες τραυματίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν και ξέσπασε πυρκαγιά στο σημείο.

Οι εκρήξεις που έγιναν σήμερα, σε μία αποθήκη πυροτεχνημάτων σε ένα εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, Γερεβάν προκάλεσαν στο θάνατο ενός ατόμου και των τραυματισμό τουλάχιστον άλλων 45, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων που επικαλέστηκαν το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Αρμενίας.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονταν ένας πυκνός γκρίζος καπνός πάνω από ένα κτίριο, μετά από μία έκρηξη που έκανε τον κόσμο να τρέξει από το σημείο.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη προκειμένου να καταστείλουν την φωτιά, καθώς τα πυροτεχνήματα συνεχίζουν να προκαλούν εκρήξεις.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλέστηκε δηλώσεις του επικεφαλής του υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Ασθενοφόρο παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη (εικόνες)

“Αμπντουλχαμίντ Χαν”: εικόνες μέσα από το τουρκικό πλοίο (βίντεο)

Πάτρα - Αρπαγή ανήλικης: Συλλήψεις πατέρα, μητέρας και γιού