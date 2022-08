Κοινωνία

Τροχαίο ατύχημα: Αυτοκίνητο “ξήλωσε” περίφραξη σπιτιού κι αναποδογύρισε

Σαν από θαύμα η οδηγός του αυτοκινήτου βγήκε από το κατεστραμμένο όχημα της με ελαφρά τραύματα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε ανήμερα της Παναγίας στην οδό Μολάων και Θερμοπυλών στον κόμβο Κουρτέση στην Πάτρα.

ΙΧ που οδηγούσε μία γυναίκα έστριψε στην μεγάλη κατηφόρα της Μολάων δεξιά (ερχόμενη προς Πάτρα από την Εθνική) και φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο.

Το όχημά της έπεσε πάνω σε περίφραξη σπιτιού την οποία ξήλωσε. Στη συνέχεια ανετράπη και ακινητοποιήθηκε στη μέση της οδού.

Ως εκ θαύματος η οδηγός τραυματίστηκε πολύ ελαφρά έστω και αν οι προσκρούσεις του οχήματος της ήταν σφοδρές, ενώ το μικρό ΙΧ αναποδογύρισε κιόλας.

