Πολιτική

Έβρος: σε ελληνικό έδαφος εντοπίστηκαν οι μετανάστες που βρίσκονταν σε τουρκική νησίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Νότης Μηταράκης για το περιστατικό στον Έβρο.

Σε υπόθεση θρίλερ είχε εξελιχθεί η επιχείρηση διάσωσης 40 μεταναστών που είχαν εντοπιστεί αρχικά σε τουρκική νησίδα του Έβρου.

Οι μετανάστες που είχαν εγκλωβιστεί, βρέθηκαν σήμερα τέσσερα χιλιόμετρα νότια της νησίδας που βρίσκεται στην τουρκική πλευρά

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι μετανάστες βοηθήθηκαν από τις ελληνικές αρχές, είναι σε καλή κατάσταση και μεταφέρονται στο Κ.Υ.Τ. Φυλάκιο για τις πρώτες βοήθειες.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ:

«Μετά από νεότερες πληροφορίες και εκτεταμένες έρευνες εντοπίστηκε στην παρέβρια περιοχή των Λαβάρων ομάδα παράτυπων μεταναστών, κατά δήλωσή τους από τη Συρία, αποτελούμενη από 22 άνδρες, 9 γυναίκες και 7 παιδιά, ενώ μία από τις γυναίκες είναι εγκυμονούσα. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι περίπου 4 χιλιόμετρα νοτίως, από τις συντεταγμένες εκτός της ελληνικής επικράτειας, που είχαν δηλωθεί ως αρχική θέση προ ημερών.

Από τη στιγμή του εντοπισμού τους έχουν σπεύσει προς αρωγή τους οι απαραίτητες δυνάμεις της ΕΛΑΣ και όλων των υπόλοιπων κρατικών υπηρεσιών, για την περίθαλψη των μεταναστών, την παροχή τροφής και νερού και τη μεταφορά τους σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας».

Για το περιστατικό αναφέρθηκε μέσα από το Twitter και ο Νότης Μηταράκης: "Η Ελληνική Αστυνομία, βρήκε σε ελληνικό έδαφος τους 38 μετανάστες, 4χλμ νοτιότερα της νησίδας στον Εβρο, καθώς και μία βάρκα που τους μετέφερε. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δηλώνουν Σύροι και η έγκυος μεταφέρεται προληπτικά στο νοσοκομείο."

Η @hellenicpolice βρήκε σε ελληνικό έδαφος τους 38 μετανάστες, 4χλμ νοτιότερα της νησίδας στον #Εβρο, καθώς και μία βάρκα που τους μετέφερε. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δηλώνουν Σύροι και η έγκυος μεταφέρεται προληπτικά στο νοσοκομείο. — Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) August 15, 2022

Υπενθυμίζεται ότι τα προηγούμενα 24ωρα, σύμφωνα με ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ, διαβιβάσθηκε σχετική ενημέρωση, μέσω του Τριμερούς Κέντρου Επαφής Καπιτάν Αντρέεβο, στις Τουρκικές Αρχές σήμερα, 11 Αυγούστου 2022, καθόσον από τις συντεταγμένες προκύπτει ότι η νησίδα βρίσκεται εκτός ελληνικής επικράτειας.

«Ζητήθηκε από τις Τουρκικές Αρχές να προβούν κατεπειγόντως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον άμεσο απεγκλωβισμό όλων των ατόμων και την παροχή της αναγκαίας και κατάλληλης αρωγής», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Δεκαπενταύγουστος: Στην Τήνο ο Πρωθυπουργός

Σεισμός - Λέκκας: Αναγκαίες οι ζώνες απαγόρευσης σε παραλίες με γκρεμούς και βράχια

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος για πανηγύρια: οι ηλικιωμένοι ας χαρούν... καθιστοί