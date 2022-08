Κόσμος

Ουκρανία: Γκουτέρες και Σοιγκού συζήτησαν για τη Ζαπορίζια

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι δύο άνδρες με στόχο την ασφαλή λειτουργία του πυρηνικού σταθμού.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συνομίλησαν τηλεφωνικά σήμερα για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια, που τελεί υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού στη νότια Ουκρανία, όπου το εργοστάσιο αποτέλεσε στόχο βομβαρδισμών.

"Ο Σεργκέι Σοϊγκού είχε τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σε σχέση με τις συνθήκες για μια ασφαλή λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια", δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας Σοϊγκού και Γκουτέρες συζήτησαν επίσης πρωτοβουλίες για να διευκολυνθούν οι συνθήκες για τις εξαγωγές ρωσικών τροφίμων και λιπασμάτων, προσθέτει το ρωσικό υπουργείο στην ανακοίνωση.

