Κόσμος

Κίνα: επιβολή κυρώσεων σε αξιωματούχους που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κυρώσεις ακολουθούν την επίσκεψη που έκανε αυτόν τον μήνα η Νάνσι Πελόζι.

Η κυβέρνηση της Κίνας επέβαλε κυρώσεις σε επτά αξιωματούχους της Ταϊβάν οι οποίοι τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας της νήσου, μετέδωσε σήμερα το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Οι κυρώσεις ακολουθούν την επίσκεψη που έκανε αυτόν τον μήνα η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι στην Ταϊπέι, κίνηση που για το Πεκίνο έστειλε λάθος μήνυμα στις δυνάμεις που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν, που η Κίνα θεωρεί αποσκιρτήσασα επαρχία της, προορισμένη να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα στο μέλλον, διά της βίας αν χρειαστεί.

Οι αρχές της Ταϊβάν, που έχει δική της κυβέρνηση, απορρίπτουν την κινεζική θέση.

Ανάμεσα στα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις από την κινεζική υπηρεσία υποθέσεων της Ταϊβάν, σύμφωνα με το Νέα Κίνα, είναι η Χσιάο Μπι-χιμ, de facto πρεσβεύτρια της νήσου στην Ουάσινγκτον, και ο Ουέλινγκτον Κου, ο γενικός γραμματέας του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας στην Ταϊπέι.

Στο στόχαστρο του Πεκίνου βρίσκονται επίσης πολιτικοί του κυβερνώντος Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος (ΔΠΚ).

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας δήλωσε ότι τα πρόσωπα στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις -χαρακτηρίζονται «σκληροπυρηνικοί αυτονομιστές»- δεν θα επιτρέπεται να επισκεφθούν την ηπειρωτική Κίνα και τις αυτόνομες περιοχές Χονγκ Κονγκ και Μακάο, ενώ οι εταιρείες και οι επενδυτές που έχουν σχέση μαζί τους δεν θα επιτρέπεται να εισπράττουν κέρδη στην Κίνα.

Τα επτά πρόσωπα στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις προστίθεται στον πρωθυπουργό Σου Τσενγκ-τσάνγκ, στον υπουργό Εξωτερικών Τζόζεφ Γου και στον πρόεδρο της Βουλής Γιου Σι-κουν, στους οποίους έχουν ήδη επιβληθεί τιμωρητικά μέτρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκμενιστάν: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή πήγε σε κέντρο αισθητικής

Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας: Νέα γκέλα για τους “κόκκινους”

Ζελένσκι: Ο κίνδυνος της Ζαπορίζια απειλεί όλη την Ευρώπη