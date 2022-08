Κοινωνία

Θάνατος 8χρονης από θερμοπληξία: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι γονείς της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του σε εγκαταλελειμμένο όχημα. Οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι γονείς της 8χρονης που πριν τρεις μέρες εντοπίστηκε νεκρή, μέσα σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο σε καταυλισμό των Ρομά στο Χαλάνδρι, οι οποίοι απολογήθηκαν στον ανακριτή για την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου.

Οι δύο γονείς της 8χρονης κρίθηκαν, μετά τις απολογίες που έδωσαν, ελεύθεροι με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι οποίοι όρισαν για τον πατέρα τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, όρο που επέβαλαν και στην μητέρα η οποία επιπλέον υποχρεώνεται να εμφανίζεται δύο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα.

Το παιδί είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του σε εγκαταλελειμμένο όχημα, που ανήκε στον παππού του, από τους γονείς του και κατοίκους του καταυλισμού που το αναζητούσαν. Το αυτοκίνητο ήταν επί χρόνια εγκαταλειμμένο και δεν είχε πόμολα στις πόρτες. Έτσι όταν εντόπισαν το κοριτσάκι έσπασαν το τζάμι για να το βγάλουν και το μετέφεραν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος, που εκτιμάται ότι επήλθε από θερμοπληξία.

Σε δηλώσεις της η συνήγορος των γονέων της 8χρονης, Γιάννα Παναγοπούλου, αναφέρθηκε σε «μία τραγωδία» που βιώνουν οι εντολείς της και τόνισε πως η μητέρα δεν είχε καταλάβει ότι έλειπε η κόρη της καθώς ήταν εντός του σπιτιού και μαγείρευε και πως όταν βγήκε να την φωνάξει για να φάει διαπίστωσε πως το παιδί δεν ήταν πουθενά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Μια σύλληψη για το διπλό μαχαίρωμα

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)

Κορονοϊός – Παγώνη: Οι άνω των 60 να κάνουν την 4η δόση εμβολίου το ταχύτερο