Κορονοϊός: Τα κρούσματα της εβδομάδας

Πόσοι είναι οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις ΜΕΘ. Πόσες είναι οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία. Πόσοι είναι συνολικά οι θάνατοι στην Ελλάδα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, το απόγευμα της Τρίτης, σχετικά με τα δεδομένα της προηγούμενης εβδομάδας για την εξέλιξη της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, αναφέρονται τα εξής:

"Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορoνοϊό (COVID-19).Τα δεδομένα αφορούν την εβδομάδα αναφοράς ISO 32/2022 (08 Αυγούστου 2022 - 14 Αυγούστου 2022).

Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 73.710 κρούσματα COVID-19 (7.065 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -27% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 21% των λοιμώξεων.

Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.654.737 εκ των οποίων 51.9% γυναίκες. To ???? για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0.91 (95% ΔΕ: 0.78 - 1.05)

Το σύνολο των εισαγωγών, στα νοσοκομεία της επικράτειας, την εβδομάδα αναφοράς ήταν 1.952 ασθενείς (7μερος μ.ό.: 279, -17% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 2.072 ασθενείς (7μερος μ.ο.: 296, -6% εβδομαδιαία μεταβολή).3 Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μέχρι τέλος της εβδομάδας αναφοράς είναι 118 (62.7% άνδρες) με διάμεση ηλικία 69 έτη και το 94.9% να έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Την εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 258 θάνατοι ασθενών COVID-19 (25 ανά εκατομμύριο πληθυσμού: -27% εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 32.028 θάνατοι, με το 95.9% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 38 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 80 έτη.

Tην εβδομάδα αναφοράς, πραγματοποιήθηκαν 811 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 80.434 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 13.717 θετικά (17%)".

Για να δείτε τον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων της προηγούμενης εβδομάδας, ανά περιφερειακή ενότητα, πατήστε ΕΔΩ.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα ευρήματα της έρευνας για νέα κρούσματα απο μεταλλάξεις του κορονοϊού ανά την Ελλάδα.

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν και οι διακυμάνσεις στο ιικό φορτίο που καταγράφεται στα λύματα μεγάλων πόλεων, με την Αττική να παρουσιάζει αύξηση κατά 27% μέσα σε μία εβδομάδα.

Η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την προηγούμενη εβδομάδα:

