Όσκαρ: "Συγγνώμη" στην Ινδιάνα που έστειλε ο Μάρλον Μπράντο στην απονομή (βίντεο)

Με καθυστέρηση πολλών δεκαετιών, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου απολογείται στην “Littlefeather“ και προτίθεται να την αποκαταστήσει.

Το 1973, η Σατσίν Λίτλφεδερ από την φυλή των Απάτσι, ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά των Ινδιάνων, αρνήθηκε αρνείται να παραλάβει το Όσκαρ που είχε κερδίσει ο Μάρλον Μπράντο, για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο Νονός». Είναι 1973.

Οι αποδοκιμασίες εκείνη τη βραδιά ακόμα ηχούν στ’ αυτιά της 75χρονης σήμερα Λίτλφεδερ, που πλήρωσε το τίμημα του θάρρους της, με τον εξωστρακισμό της από το Χόλιγουντ.

Πέρασε μισός αιώνας, μέχρις ότου η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης αποφασίσει να ζητήσει «συγγνώμη» από την Σατσίν Λίτλφεδερ για τις επικρίσεις που είχε δεχτεί, αλλά και για την στερεοτυπική γελοιοποίηση των ερυθρόδερμων στην μεγάλη οθόνη. «Εμείς οι Ινδιάνοι ξέρουμε να επιμένουμε και να υπομένουμε» είπε η Λίτλφεδερ, αποδεχόμενη την «συγγνώμη» του Χόλιγουντ, που θα την τιμήσει σε ειδική τελετή στις 17 Σεπτεμβρίου.

Η 75χρονη σήμερα Λίτλφεδερ, είναι κόρη Ινδιάνου της φυλής των Απάτσι και λευκής ευρωπαϊκής καταγωγής Αμερικανίδας.

Όταν κατέκτησε ο Μάρλον Μπράντο το Όσκαρ α΄ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στον «Νονό» το 1973, έστειλε στην τελετή απονομής την Λίτλφεδερ, που εμφανίστηκε στη σκηνή με παραδοσιακή ινδιάνικη ενδυμασία και στη σύντομη ομιλία της εξήγησε ότι ο ηθοποιός δεν μπορούσε να αποδεχθεί το βραβείο «λόγω της μεταχείρισης που τυγχάνουν οι Αμερικανοί Ινδιάνοι από τη βιομηχανία του κινηματογράφου».



Ορισμένοι στο ακροατήριο την αποδοκίμασαν, ενώ ο θρύλος των ταινιών γουέστερν, Τζον Γουέιν, που βρισκόταν την ώρα εκείνη στα παρασκήνια, φέρεται να εξοργίστηκε τόσο πολύ, που χρειάστηκε να επέμβουν έξι μέλη του προσωπικού ασφαλείας για να τον συγκρατήσουν, όπως μεταδίδει το Associated Press.

H τελετή απονομής των Όσκαρ του 1973 έλαβε χώρα στη διάρκεια της δίμηνης κατάληψης από περίπου 200 Ινδιάνους της φυλής των Λακότα Σιου και οπαδούς του Αμερικανικού Κινήματος Ιθαγενών της πόλης Γούντιτ Νι στη Νότια Ντακότα, όπου είχε λάβει χώρα στις 29 Δεκεμβρίου 1890 η τελευταία μεγάλη ένοπλη σύρραξη μεταξύ των Ινδιάνων και του Αμερικανικού Στρατού.

Από τη βραδιά εκείνη, που πέρασε στην ιστορία των Όσκαρ, η Λίτλφεδερ δεχόταν επικριτικά, χλευαστικά σχόλια, προσωπικές επιθέσεις και διακρίσεις.

Στην ανακοίνωση της η Ακαδημία του Κινηματογράφου κοινοποίησε την επιστολή που έστειλε ο πρόεδρός της, Ντέιβιντ Ρούμπιν, στην Ινδιάνα τον Ιούνιο, χαρακτηρίζοντας την ομιλία της «ισχυρή δήλωση, που συνεχίζει να μας θυμίζει την ανάγκη του σεβασμού και τη σημασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

«Η κακοποίηση που υποστήκατε λόγω της δήλωσης αυτής ήταν αδικαιολόγητη. Είναι ανεπανόρθωτο το συναισθηματικό φορτίο που βιώσατε και το κόστος για την καριέρας σας στη βιομηχανία μας. Επί πολύ καιρό δεν αναγνωρίστηκε το θάρρος που δείξατε. Γι’ αυτό σας ζητούμε εκ βαθέων συγνώμη και σας εκφράζουμε τον ειλικρινή θαυμασμό μας», έγραψε ο Ρούμπιν.

Σε ανακοίνωσή της για την επιστολή που παρέλαβε η Λίτλφεδερ δήλωσε ότι είναι «βαθιά ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς πόσα έχουν αλλάξει» αφότου δεν παρέλαβε το Βραβείο της Ακαδημίας για λογαριασμό του Μπράντον πριν από μισό αιώνα.

