Τατάρ: η εισβολή στην Κύπρο τερμάτισε τη σκλαβιά των Τουρκοκυπρίων

Τι ανέφερε σε δηλώσεις του ο τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ.

Ακόμη μία φορά, ο Ερσίν Τατάρ, τουρκολύπριος ηγέτης, άδραξε την ευκαιρία για να συνεχίζει την εμπρηστική ρητορική του,

Πιο συγκεκριμένα, σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε με ευκαιρία την 48η επέτειο από την κατάληψη της Αμμοχώστου, κάνει λόγο μεταξύ άλλων για νόμιμη επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974, καθώς τερμάτισε τη "σκλαβιά" των Τουρκοκυπρίων.

Στη δήλωση την οποία, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) περιλαμβάνει στην έκδοση της 16ης Αυγούστου η τ/κ εφημερίδα K?br?s, ο Τατάρ ισχυρίστηκε ότι ο «λαός» θα συνεχίσει με αυτοθυσία προς τον στόχο της δημιουργίας ενός πιο ισχυρού ψευδοκράτους σε όλους τους τομείς, αγκαλιάζοντας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες το «κράτος» του, που όπως ανέφερε είναι «σύμβολο της κυριαρχίας, της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας που αποκτήσαμε».

Ο Ερσίν Τατάρμ ανέφερε πως γιορτάζει την επέτειο «απελευθέρωσης της Αμμοχώστου» κατά την δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής,και ανέφερε ότι: "ο σκοπός κάτω από τον μανδύα της ομοσπονδίας εδώ και χρόνια ήταν η πλήρης αποκοπή της Τουρκίας από την Κύπρο και η υλοποίηση της σχέσης ‘πλειοψηφία-μειοψηφία’ που είναι το όραμα της ελληνοκυπριακής πλευράς που έχει περισσότερο πληθυσμό".

Επίσης δήλωσε: "Με την νέα πολιτική που εφαρμόζουμε σε πλήρη αρμονία με την μητέρα πατρίδα Τουρκία με την ανάληψη των καθηκόντων μου, τέθηκε επί τάπητος μια πιο δίκαιη, ρεαλιστική αντίληψη και άρχισε να εξηγείται σε όλο τον κόσμο αυτή η πολιτική. Με την συνείδηση της ευθύνης του κτισίματος του μέλλοντος αντλώντας διδάγματα από όσα συνέβησαν στο παρελθόν, σήμερα βαδίζουμε με σίγουρα βήματα τον δρόμο μας με το όραμά μας για λύση που προβλέπει την συνεργασία δύο ίσων και κυρίαρχων κρατών".

Ακόμη, μιλώντας σε τελετή μνήμης των θυμάτων της Τόχνης, ο Τατάρ επεσήμανε την σημασία της ενίσχυσης του ψευδοκράτους σε μια περίοδο που αποκτά μεγαλύτερη σημασία η Ανατολική Μεσόγειος. Πρόσθεσε ακόμη πως "δεν είναι δυνατόν να εγκρίνει τον τερματισμό των εγγυήσεων της Τουρκίας και την αποχώρηση του τουρκικού στρατού από το νησί". «Δεν θα προβούμε ποτέ σε υποχωρήσεις από τις κόκκινες γραμμές μας».

