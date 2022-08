Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Καρλίτος μετακόμισε στην Λέγκια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοινωση των "πράσινων"¨για την ολοκλήρωση της πώλησης του παίκτη.

Ολοκληρώθηκε η πώληση του Καρλίτος από τον Παναθηναϊκό στη Λέγκια Βαρσοβίας.

O Ισπανός επιθετικός είχε αποκτηθεί τον Ιανουάριο του 2020 από τους «πράσινους» υπέγραψε για δύο συν ένα χρόνια κι έτσι επιστρέφει στην πολωνική πρωτεύουσα και τη Λέγκια στην οποία είχε αγωνιστεί τη σεζόν 2018/19.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, θα εισπράξει 400.000 ευρώ από τη μεταγραφή και παράλληλα «αποτινάσσει» ένα βαρύ συμβόλαιο που ξεπερνούσε τις 700.000 ευρώ με την εφορία.

Συνεπώς, ο σύλλογος βγαίνει κερδισμένος κατά 1.100.000.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Καρλίτος στη Λέγκια Βαρσοβίας της Πολωνίας.

Ο Ισπανός επιθετικός αγωνίστηκε για δύο χρόνια στο Τριφύλλι, καταγράφοντας 70 συμμετοχές και 18 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ευχόμαστε στον Καρλίτος κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόνοια: προσπάθησε να βιάσει γυναίκα και να την πετάξει από το μπαλκόνι (βίντεο)

Όσκαρ: “Συγγνώμη” στην Ινδιάνα που έστειλε ο Μάρλον Μπράντο στην απονομή (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Φίδι ενός μέτρου βρέθηκε κρυμμένο σε ντεπόζιτο αυτοκινήτου! (εικόνες)