Ελ Σαλβαδόρ – πόλεμος κατά των συμμοριών: 50000 συλλήψεις σε 5 μήνες!

Ο πόλεμος ξεκίνησε στα τέλη Μαρτίου μετά από ένα κύμα δεκάδων δολοφονιών που αποδόθηκε στις συμμορίες.

Η αστυνομία στο Ελ Σαλβαδόρ έχει συλλάβει 50.000 ανθρώπους αφότου κηρύχθηκε ο «πόλεμος κατά των συμμοριών» πριν από πέντε μήνες από τον πρόεδρο Ναγίμπ Μπουκέλε, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη.

«Φθάσαμε τον αριθμό των 50.000 συλληφθέντων κατά τη διάρκεια της κατάστασης εξαίρεσης», είπε ο διευθυντής της αστυνομίας της χώρας, ο Μαουρίσιο Αρίασα. Έχουν εξάλλου κατασχεθεί 1.283 πυροβόλα όπλα και πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια σε ρευστό.

Το μέτρο υιοθετήθηκε στα τέλη Μαρτίου, έπειτα από κύμα 87 φόνων που αποδόθηκε στις συμμορίες, τις λεγόμενες «μάρας». Επιτρέπει στην αστυνομία ιδίως να προχωρά σε συλλήψεις χωρίς εντάλματα. Παρατείνεται κάθε μήνα έκτοτε από το κοινοβούλιο, που ελέγχεται από το κόμμα του προέδρου Μπουκέλε, τις Νέες Ιδέες.

Συνολικά, κάπου 66.000 ύποπτοι για συμμετοχή στις «μάρας», οι δύο μεγαλύτερες εκ των οποίων είναι η MS-13 και η Barrio 18, είναι σήμερα φυλακισμένοι στο Σαλβαδόρ, όπου ήδη προτού κηρυχθεί η κατάσταση εξαίρεσης κρατούνταν 16.000 φερόμενοι ως κακοποιοί.

Για να αντιμετωπιστεί η ιλιγγιώδης αύξηση του πληθυσμού των φυλακών, ο πρόεδρος Μπουκέλε διέταξε να κατασκευαστεί γιγάντια φυλακή 40.000 θέσεων στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Αναμένεται να ανοίξει στα τέλη της χρονιάς.

Η εκστρατεία πάταξης της εγκληματικότητας που εξαπέλυσε ο σαραντάρης πρόεδρος και προπαγανδίζει μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης του χαρίζει δημοτικότητα-ρεκόρ στο κράτος της κεντρικής Αμερικής με 6,5 εκατομμύρια κατοίκους.

Όμως μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως ιδίως η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταγγέλλουν αυθαίρετες συλλήψεις, θανάτους πολλών κρατουμένων στα χέρια των αρχών και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

