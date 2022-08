Αθλητικά

Σινσινάτι – Σάκκαρη: Ήττα και πρόωρος αποκλεισμός

Τα 2 πρώτα σετ κρίθηκαν στο tie break, αλλά στο τρίτο σετ η Γκαρσία δεν άφησε περιθώρια στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να προκριθεί στον τρίτο γύρο του τουρνουά, που φιλοξενείται στο Σινσινάτι. Μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, ηττήθηκε 7-6(2), 6-7(6), 6-1 από την Γαλλίδα, Καρολίν Γκαρσιά (Νο 35) κι έμεινε εκτός συνέχειας.

Στο πρώτο σετ, που είχε διάρκεια 58 λεπτά, οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους και οδηγήθηκαν στο tie break, όπου η Γαλλίδα αποδείχθηκε ψυχραιμότερη και προηγήθηκε με 1-0. Η Σάκκαρη, ήταν «υποχρεωμένη» ν' αντιδράσει και το έκανε.

«Εσπασε» το σερβίς της Γαλλίδας στο 3-1, όμως η Γκαρσιά απάντησε (4-3) και το σετ κρίθηκε εκ νέου στο tie break. Αυτήν την φορά, η Ελληνίδα τενίστρια, επέβαλε τον ρυθμό της και μετά από 56 λεπτά, ισοφάρισε σε 1-1.

Όμως στο τρίτο και καθοριστικό σετ, η Γκαρσιά ήταν εντυπωσιακή και με δύο breaks (3-1, και 5-1), έφθασε άνετα στην τελική επικράτηση, μετά από 28 λεπτά.

