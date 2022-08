Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Δεν δεχόμαστε μαθήματα εθνικής κυριαρχίας από τον Τσίπρα

«Η κυβέρνηση του Turkaegean και του Όρουτς Ρέιτς, είναι η τελευταία που μπορεί να δίνει μαθήματα πατριωτισμού στον οποιονδήποτε», απαντά η Κουμουνδούρου.

«Μαθήματα εθνικής κυριαρχίας από τον τέως πρωθυπουργό, που δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα δεν δεχόμαστε», τονίζει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε απάντηση του στις δηλώσεις του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για «ψέματα για τις υποκλοπές» και «ψέματα για τους “καταραμένους του Έβρου”».

Ο κ. Θεοδωρικάκος στην δήλωση του- απάντηση στον κ. Τσίπρα, επαναλαμβάνει ότι οι συντεταγμένες που είχαν δοθεί για την νησίδα όπου είχαν παγιδευτεί οι μετανάστες ήταν εκτός Ελλάδος και όταν πέρασαν σε ελληνικό έδαφος διασώθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία.

Καταλήγοντας ο Υπουργός υπογραμμίζει, «Αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να ανοίξουμε τα σύνορα της Ελλάδας και να μπαίνει ελεύθερα χωρίς έλεγχο οποιοσδήποτε όπως επί των ημερών του ας το πει ευθέως. Τον παραδίδουμε στην κρίση του ελληνικού λαού».

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Θεοδωρικάκου είναι η ακόλουθη:

Μαθήματα εθνικής κυριαρχίας από τον τέως πρωθυπουργό, που δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα δεν δεχόμαστε. Μέσα στην μικροκομματική τύφλωση του χώρου του ο κ. Τσίπρας δεν βρίσκει ούτε μία λέξη για να καταδικάσει τους σύγχρονους δουλεμπόρους και την τουρκική πλευρά που εργαλειοποιεί δυστυχισμένους ανθρώπους.

Αντίθετα, υιοθετεί άκριτα κατηγορίες και καταγγελίες που συκοφαντούν την Ελλάδα, τους Έλληνες αστυνομικούς, που έχουν σώσει χιλιάδες ζωές.

Η αλήθεια είναι ότι οι συντεταγμένες που δόθηκαν από τρίτους σε νησίδα στον Έβρο είναι έξω από την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με επίσημη γνωμάτευση της Γεωγραφικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Στρατού και για αυτό δεν μπορούσε να επιχειρήσει εκεί η Ελληνική Αστυνομία.

Όταν οι παράτυποι μετανάστες βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος διασώθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία και πλέον ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες από τους Νόμους μας και το διεθνές δίκαιο διαδικασίες.

Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, όσο και αν ο κ. Τσίπρας αρνείται να την αναγνωρίσει. Αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να ανοίξουμε τα σύνορα της Ελλάδας και να μπαίνει ελεύθερα χωρίς έλεγχο οποιοσδήποτε όπως επί των ημερών του ας το πει ευθέως. Τον παραδίδουμε στην κρίση του ελληνικού λαού.

ΣΥΡΙΖΑ: Όσο καταρρέουν τόσο πιο χυδαίοι, ψεύτες και επικίνδυνοι θα γίνονται

Άμεση ήταν η απάντηση της Κουμουνδούρου, στη δήλωση του κ. Θεοδωρικάκου: Η κυβέρνηση του Turkaegean και του Όρουτς Ρέιτς, που κόντεψε να φτάσει στη Σαλαμίνα, είναι η τελευταία που μπορεί να δίνει μαθήματα πατριωτισμού στον οποιονδήποτε, πόσω μάλλον στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα. Όπως στο σκάνδαλο των υποκλοπών έτσι και στον Έβρο όταν αποκαλύπτονται τα ψέματά τους αρχίζουν επιθέσεις με νέα ψέματα, χυδαιότητες και συκοφαντίες όπως το σημερινό ακροδεξιό παραλήρημα του τέως Κνίτη, κ. Θεοδωρικάκου...

Ούτε και εκεί όμως πρωτοτυπούν καθώς αποδεικνύονται κακοί αντιγραφείς του τραμπισμού. Είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα ότι όσο αυτή η κυβέρνηση καταρρέει τόσο πιο χυδαία και επικίνδυνη για τη Δημοκρατία και την πολιτική ζωή θα γίνεται.

Χρέος όλων των προοδευτικών πολιτών είναι να κλείσει όσο πιο γρήγορα γίνεται η θλιβερή και ντροπιαστική για τη χώρα, περίοδος της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

