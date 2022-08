Οικονομία

“Εξοικονομώ 2021”: Εντάσσονται όλοι οι επιλαχόντες

Όσοι από τους δικαιούχους έχουν ολοκληρωμένη ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου μπορούν να ξεκινήσουν τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε, ότι στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» εντάσσονται ως καταρχήν επιλέξιμοι και οι 47.433 επιλαχόντες.

Ο προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ 2021» αυξάνεται κατά 591,7 εκατ. ευρώ, και ανέρχεται συνολικά σε 1,2 δισ. ευρώ (ποσοστό αύξησης 94%). Συνολικά οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι πλέον 87.578 νοικοκυριά.

Όσοι από τους δικαιούχους έχουν ολοκληρωμένη ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου μπορούν να ξεκινήσουν τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, που σχετίζονται με το ποσοστό της δικής τους συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Το «Εξοικονομώ 2021» είναι το πρώτο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με ξεχωριστό προϋπολογισμό για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτή η στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων αυξάνεται κατά 81,8 εκατ. ευρώ κι αφορά σε 5.890 νοικοκυριά. Έτσι οι συνολικά 14.246 πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας ενισχύονται με 201,8 εκατ. ευρώ.

Οι νέες λίστες με τα ονόματα των επιλαχόντων θα επικαιροποιηθούν αμέσως μόλις βγει ο νέος οδηγός του προγράμματος.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: Ανταποκρινόμαστε στο μεγάλο ενδιαφέρον των ελληνικών νοικοκυριών για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» και σήμερα εντάσσουμε σε αυτό, το σύνολο των επιλαχόντων τους οποίους μετατρέπουμε σε δικαιούχους. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για στήριξη της κοινωνίας με κάθε τρόπο στους πολύ δύσκολους καιρούς πού περνάμε και παράλληλα μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας και προστατεύουμε το Περιβάλλον.

