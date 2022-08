Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πλεύρης: Αν χρειαστούν νέα μέτρα το φθινόπωρο αυτά θα είναι ήπια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Υγείας έκανε έκκληση για εμβολιασμό κι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της πανδημίας.

Την αισιόδοξη εκτίμησή του ότι το φθινόπωρο δεν θα υπάρξει ανάγκη επιβολής μέτρων για την πανδημία κι αν αυτά χρειαστούν θα είναι ήπια, εξέφρασε o υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

«Έχουμε θεραπευτικά πρωτόκολλα, εμβολιασμένο πληθυσμό, μεταλλάξεις και τα αντιικά φάρμακα. Το πλήρες αυτό μίγμα μας κάνει αισιόδοξους ότι δεν θα ξαναδούμε μέτρα υποχρεωτικότητας και περιορισμού», τόνισε ο υπουργός.

Εξήγησε ωστόσο πως υπάρχει ετοιμότητα για ενδεχόμενο επαναφοράς κάποιων μέτρων, αν και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται να είναι μέτρα ήπιο χαρακτήρα.

«Είμαστε προετοιμασμένοι να πάρουμε μέτρα αν υπάρξει διαφορετική δυναμική. Περιμένουμε νέα κύματα το φθινόπωρο. Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι δεν θα χρειαστεί να πάμε σε μέτρα ή αυτά τα μέτρα θα είναι ήπιας μορφής. Να παραμείνουμε σε ισχυρές συστάσεις για χρήση της μάσκας και ειδικά να απευθυνόμαστε στον ευάλωτο πληθυσμό γιατί αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο», δήλωσε συγκεκριμένα.

Επίσης ο υπουργός, μιλώντας στον skai, έκανε έκκληση για εμβολιασμό καθώς τόνισε ότι τα υπάρχοντα εμβόλια προστατεύουν ακόμα από τη βαριά νόσηση.

Όσο για τα επικαιροποιημένα εμβόλια είπε πως η Moderna και η Pfizer διαθέτουν εμβόλια που βρίσκονται στο τελικό στάδιο δοκιμών για την Όμικρον και ακόμα πιο επικαιροποιημένα εμβόλια για τις υπομεταλλάξεις Όμικρον4-5. «Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τα εμβόλια εντός του έτους», τόνισε ο κ. Πλεύρης. Για το αν θα χορηγηθούν σε διευρυμένες ομάδες πληθυσμού εξήγησε ότι θα εξαρτηθεί από τις συστάσεις του ECDC, του EMA και της Επιτροπής Εμβολιασμών

Τέλος ανέφερε ότι 2.300 δόσεις εμβολίων για την ευλογιά των πιθήκων παραλήφθηκαν χθες από τη χώρα μας και θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Εμβολιασμών στις 23 Αυγούστου για τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Έπεσε από τον δεύτερο όροφο μετά από καυγά με τη γυναίκα του (βίντεο)

Ντρισμπιώτη: Έκανε προπόνηση μετά τα μεσάνυχτα σχολώντας από την ταβέρνα

Ικαρία: Το πρώτο vegan πανηγύρι