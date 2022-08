Κοινωνία

Καιρός – ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για καύσωνα με 40αρια το επόμενο τριήμερο

Η άνοδος της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη από τα δυτικά και θα συνεχιστεί την Παρασκευή.

Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν το επόμενο τριήμερο στη χώρα μας. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη από τα δυτικά και θα συνεχιστεί την Παρασκευή. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, αλλά θα παραμείνει υψηλή σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές.

Η μέγιστη τιμή της προβλέπεται να φθάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 40 με 41 βαθμούς και στα νησιά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά:

1. Την Πέμπτη (18-08-2022) η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας προβλέπεται να φθάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους στα δυτικά (και κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία) τους 40 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 35 με 36.

2. Την Παρασκευή (19-08-2022) η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας προβλέπεται να φθάσει στα ηπειρωτικά τους 39 με 40 και τοπικά στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά τους 41 βαθμούς και στα νησιά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

3. Το Σάββατο (20-08-2022) η θερμοκρασία στη δυτική και τη βόρεια χώρα θα υποχωρήσει κατά 2 με 3 βαθμούς, αλλά στα ανατολικά ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θα φθάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται πως από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται μεταβολή του καιρού από τα βορειοδυτικά, με καταιγίδες που πιθανόν κατά τόπους θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους.

4. Την Κυριακή (21-08-2022) η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα και θα επανέλθει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα (στις περισσότερες περιοχές η μέγιστη τιμή της στους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου), ενώ ο καιρός στη βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Μακεδονία, θα είναι άστατος.

