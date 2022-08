Αθλητικά

Στίβος: Η Καρύδη στον τελικό του τριπλούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια ελληνική συμμετοχή σε τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, με αξιώσεις για διάκριση.

Η Σπυριδούλα Καρύδη προκρίθηκε στον τελικό του τριπλούν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου που διεξάγεται στο Μόναχο.

Η 21 ετών αθλήτρια κατετάγη πέμπτη στο δεύτερο προκριματικό γκρουπ του αγωνίσματος με καλύτερο άλμα στα 13,71 μέτρα, επίδοση που της χάρισε το 12ο και τελευταίο «εισιτήριο» για τον τελικό.

Η Καρύδη έφτασε τα 13,71 μέτρα με τη δεύτερη προσπάθειά της. Στο πρώτο άλμα που επιχείρησε στον προκριματικό «προσγειώθηκε» στα 13,49 μέτρα, ενώ στην τρίτη προσπάθειά της σημείωσε επίδοση 13,40 μέτρα.

Εκτός από την Καρύδη, την πρόκριση για τον τελικό από το δεύτερο προκριματικό γκρουπ πήραν ακόμη οι Νέελε Έκχαρτ-Νόακ (Γερμανία, 14,53 μέτρα), Ναόμι Μέτζγκερ (Μ. Βρετανία, 14,24 μέτρα), Κριστίνα Μάκελα (Φινλανδία, 14,11 μέτρα), Οτάβια Τσεστονάρο (Ιταλία, 13,86 μέτρα).

Την κορυφαία επίδοση του προκριματικού σημείωσε η Πατρίσια Μαμόνα, η οποία πρώτευσε στο α΄ γκρουπ με 14,45 μέτρα. Εκτός από την άλτρια από την Πορτογαλία, την πρόκριση για τον τελικό από το πρώτο γκρουπ πήραν ακόμη οι Μαρίνα Μπεχ-Ρόμαντσουκ (Ουκρανία, 14,36 μέτρα), Χάνα Μινένκο (Ισραήλ, 14,06 μέτρα), Έλενα Αντρέα Τάλος (Ρουμανία, 14,00 μέτρα), Σένι Σάλμινεν (Φινλανδία, 13,90 μέτρα), Ντόβιλε Κίλτι (Λιθουανία, 13,83 μέτρα) και Αλεκσάντρα Νάτσεβα (Βουλγαρία, 13,73 μέτρα).

Ειδήσεις σήμερα:

Σπάρτη: Πέθανε ξαφνικά παιδί 5 ετών

Πάτρα: “Έσβησε” στην αγκαλιά της γυναίκας του στα επείγοντα του νοσοκομείου

Καιρός – ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για καύσωνα με 40αρια το επόμενο τριήμερο