Life

Μύκονος: Ο γιος του Μάτζικ Τζόνσον με ψηλοτάκουνα και χρυσό μπικίνι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Μύκονο βρίσκεται ο γιος του Μάτζικ Τζόνσον, "μαγνητίζοντας τα βλέμματα"!

Τον βάφτισαν Earvin Johnson III.

Ο γιος του βετεράνου θρύλου του NBA Μάτζικ Τζόνσον, προτιμάει όμως να τον φωνάζουν Ε.J.

Τριάντα ετών είναι σήμερα, αλλά από την ηλικία των δεκατριών είχε επιλέξει σεξουαλικό προσανατολισμό. Οι σχέσεις του με τους γονείς του ήταν και είναι άριστες, καθώς ήταν οι πρώτοι που τον στήριξαν μόλις τους αποκάλυψε πως είναι ομοφυλόφιλος

Στις ΗΠΑ αποτελεί αγαπημένο θέμα των παπαράτσι λόγω των εκκεντρικών εμφανίσεών του.

Ο E.J εθεάθη στην Μύκονο και συγκεκριμένα στην Spilia στην Αγία Άννα, όπου πήγε να διασκεδάσει φορώντας παπούτσια με τακούνια, χρυσή παντελόνα και ασορτί σουτιέν και όπως ήταν επόμενο, μαγνήτισε τα βλέμματα.

Ο E.J αγαπάει πολύ την μόδα και την ακολουθεί πιστά.

Λατρεύει τις γούνες, τα ψηλοτάκουνα, τις τσάντες και τα κοσμήματα, ενώ έχει μια μεγάλη συλλογή από γυαλιά ηλίου και μυωπίας.

Δείτε το βίντεο του mykonoslive.tv:

Ειδήσεις σήμερα:

Κατερίνα Στεφανίδη: Ασημένιο μετάλλιο στο Μόναχο

“Ακρόπολις”: Η Ελλάδα έριξε “κατοστάρα” στην Πολωνία

Θεσσαλονίκη: γυναίκα μαχαίρωσε νεαρή για λόγους ερωτικής αντιζηλίας (εικόνες)