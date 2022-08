Κόσμος

Γερμανία – Σολτς: Αποδοκιμασίες από διαδηλωτές για τον Καγκελάριο

Ο Καγκελάριος έτυχε «θερμής» υποδοχής στο Νοϊρούπιν του Βρανδεμβούργου, όπου μίλησε για την ενεργειακή κρίση και το νέο πακέτο ελαφρύνσεων που σχεδιάζει η κυβέρνηση.

«Θερμή» υποδοχή επιφυλάχθηκε στον καγκελάριο Όλαφ Σολτς από διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τον χώρο εκδήλωσης στην οποία συμμετείχε, στο Νοϊρούπιν του Βρανδεμβούργου.

Ο κ. Σολτς μιλούσε σε εκδήλωση διαλόγου με πολίτες σε κεντρική πλατεία της πόλης. Ο χώρος ήταν περιφραγμένος και οι συμμετέχοντες είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε έλεγχο ασφάλειας.

Γύρω από την πλατεία όμως είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα από τη μια της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και από την άλλη της Αριστεράς. «Ψεύτη», «προδότη του λαού» και «χάσου», φώναζε το συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ πολλοί κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα εναντίον του καγκελάριου, απαιτώντας να παραιτηθεί.

Ο καγκελάριος Σολτς, που μίλαγε για την ενεργειακή κρίση και το νέο πακέτο ελαφρύνσεων που σχεδιάζει η κυβέρνηση, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ακουστεί πάνω από τα συνθήματα και τα γιουχαΐσματα. «Χρειάζεται να γίνουν περισσότερα», δήλωσε ο κ. Σολτς, ενώ, απαντώντας σε παιδί που ρώτησε εάν η έλλειψη αερίου που οφείλεται στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των σχολείων τον χειμώνα, δήλωσε πεπεισμένος ότι «θα τα καταφέρουμε».

